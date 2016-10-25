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Tarihi spor kulübü için alınan yıkım kararı durduruldu

Tarihi Bakırköy Osmaniye İstiklal Spor Kulübü için Bakırköy Belediyesi tarafından alınan yıkım kararı durduruldu. Kulübün önünde toplanan Osmaniyeli vatandaşlar belediyenin aldığı yıkım kararını protesto etti.

Tarihi spor kulübü için alınan yıkım kararı durduruldu

25 Ekim 2016 13:26

1921 Yılında Kurulan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün de maaşını bağışladığı Bakırköy Osmaniye İstiklal Spor Kulübü için Bakırköy Belediyesi tarafından yıkım kararı alınmıştı. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu kulübe gönderdiği yazıyla buraya Belediye Ek Hizmet binası yapılacağını kulübe bildirdirmişti. Bugün sabah saatlerinde belediye ekipleri çok sayıda çevik polisi, zabıtalar ve yıkım ekipleriyle beraber kulüp tesislerinin önüne geldi. Bu sırada çok sayıda Osmaniyeli vatandaş kulübün önüne gelerek kulübü yıktırmayacaklarını söyledi. Vatandaşlar, “İstiklal bizimdir bizim kalacak” sloganları atarak, “95 yıllık tarihi çınarımıza dokunma” şeklinde dövizler açtı. Duruma tepki gösteren ve kulübün yıkılmaması için mücadele veren Bakırköy Osmaniye İstiklal Spor Kulübü Başkanı Sultan Öztürk mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıkarttı. Tartışmaların devam ettiği sırada kulübe, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Çetiner ve Bakırköy Kaymakamı Adem Öztürk geldi. Uzlaşma sağlanabilmesi için yoğun çaba harcayan İlçe Emniyet Müdürü Çetiner ve Öztürk, kulüp yöneticileriyle yapılan görüşmenin ardından yıkımı durdurma kararı aldı.

“Atatürk'ün ilk maaşını bize destek olarak bağışladığı köklü bir kuruluş olan kulübü bu hala getirenler utansın”
Tarihi spor kulübünün yıkılma kararını protesto eden Banu Özenses, “Öncelikle bizim İstiklal canımız her şeyimiz. Benim çocuklarım burada 4 yıldır futbol oynuyor. Benim ailem gibi olan bu yeri belediye başkanının bu şekilde yıkmak istemesi hiç hoş değil. Hiç etik değil. Ayrıca bildiğimiz üzere hemen yan tarafımızda bulunan kitap kafeyi ve bunun gibi benzeri yerleri belediye başkanımız kendi akrabalarına ve yandaşlarına vermiştir. Burayı rant olarak gördüğünden dolayı da yıkmak istemektedir. Biz bunu kınıyoruz. 1921 yılında kurulmuş ve Atatürk'ün ilk maaşını bile bize destek olarak bağışladığı köklü bir kuruluş olan kulübü bu hala getirenler utansın. Burayı kaptırmayacağız. İstiklal bizimdir” dedi.

“Ölüm pahasına da olsa biz burayı yıktırmayacağız”
Kulübün yıkılmasını protesto eden başka bir vatandaş ise “Bizim İstiklal kulübümüzü yıkmaya gelmişler biz kesinlikle kulübümüzü yıktırma taraftarı değiliz. Biz doğma büyüme Osmaniyeliyiz. Burasının yıkılmaması lazım . Burası tarihi olan bir yer Atatürk buraya maaşını bağışlamış bir insan. Kendi gelsin o zaman belediye başkanımız bir gelip oturup konuşmadı bile burada. Yani bu TOMA'lar polis arabaları nedir? Biz PKK mıyız? Biz yeşilliğimizi koruyoruz. Nefes alıyoruz, burada çoluğumuz çocuğumuz herkes aile gibi, birbirini tanıyor. Her şeyden önce küçücük çocuklarımız var burada onlar ne olacak. Ölüm pahasına da olsa biz burayı yıktırmayacağız” şeklinde konuştu.

Volkan Kayalar


Etiketler: Tarihi Bakırköy Osmaniye İstiklal Spor Kulübü


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