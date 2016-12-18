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Tarihi stat meydan oluyor!

Bursaspor’un ilk kez şampiyonluk yaşadığı stat olarak tarihe geçen Atatürk Stadı'nın yıkımında sona gelindi. Kapalı tribün haricinde tamamen yıkılan stat, meydan olarak kullanılacak.

Tarihi stat meydan oluyor!

18 Aralık 2016 10:38

Bursa'da Atatürk'ün yapımı için 1926 yılında bin lira bağışta bulunduğu ve 1948 yılından bu yana Bursaspor'un maçlarına ve resmi törenlere ev sahipliği yapan Bursa Atatürk Stadyumu'nda yıkım işlemlerinde sona gelindi. Açık kale arkası tribünü olarak adlandırılan bölümden başlanan yıkım çalışmaları tüm hızıyla sürerken, stadyumun bulunduğu bölgeye doğal dokusu korunarak meydan projesi yapılacak.

Yeni yapılacak olan meydanla ilgili olarak İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş’e konuşan AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun, “Şimdi genel olarak baktığımızda vatandaşımızın talebi oraya bir yeşil alan yapılmasıydı. Biz vatandaşımızın talebine zaten sessiz kalamayız. Büyükşehir Belediyemiz, Gençlik Spor Bakanlığıyla protokol yapıp orayı devraldı. Orada şuanda eski kapalı tribün kalacak. Onun dışındaki tüm tribünler yıkılarak yeşil bir meydan olacak. Gerçekten çok güzel bir projesi var. Büyükşehir Belediyesi inşallah yeni bir parkı hemşehrilerimize hediye etmiş olacak” diye konuştu.

“Bursa bir miting alanına daha kavuşmuş olacak”
Yeni yapılan meydanla Bursa’nın miting alanı sıkıntısından kurtulacağını belirten Torun, “Bursa’nın miting konusunda alan sıkıntısı var. Bir Gökdere Meydanı var, bir de Merinos var. İnşallah Bursa’mız geniş bir miting alanına kavuşmuş olacak. Mitinglerimizi bundan sonra bu alanda yapacağız. Aynı zamanda vatandaşlarımızın çoluk çocuğuyla gidebileceği hoş bir alan olacak. Orası tamamlandığında hep birlikte göreceğiz. Kültürpark’ın önünde yeşillendirilmiş yeni bir meydanımız olacak. Alışveriş merkezi yapma düşüncesi yok. Tamamen yeşil alan ve park olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Kapalı tribün anfi tiyatro görünümünde meydanda kalmış olacak” dedi. 

Uğur Uslubaş

Etiketler: Atatürk Stadı, Bursaspor


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