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Tarihi surlarda kaçak kazı yapan hazine avcısı yakalandı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda tarihi surlarda kaçak kazı yapan 1 şüpheli gözaltına alınırken, Bizans dönemine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

Tarihi surlarda kaçak kazı yapan hazine avcısı yakalandı

23 Şubat 2017 16:50
Tarihi surlarda kaçak kazı yapan hazine avcısı yakalandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih’te tarihi surların bulunduğu bölgede kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan takipler sonucu kaçak kazı yapılan alan tespit edilerek baskın düzenlendi. Dün yapılan baskında H.Ö. isimli bir şüpheli gözaltına alınırken, Bizans dönemine ait 23 adet toprak ve seramik parçalar, 2 adet Bizans sikkesi, 1 adet kemer tokası ve Bizans dönemine ait çok sayıda kalıntı ele geçirildi. Kaçak kazı yapılan alan ise polis kamerası tarafından görüntülendi.

Kaçak kazı alanı kamerada

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, kaçak kazı alanı görülüyor. Kazı yapmak için kullanılan araçlar ve kurulan sistem görüntülere yansıyor. Kazı alanında bulunan tarihi eserler de polis kamerası tarafından görüntüleniyor.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, ele geçirilen eserler ise incelemeye alındı. 

Tugay Saday

Etiketler: hazine, İstanbul, tarihi surlar


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