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Tarihi surlarının yanında korkutan yangın

İstanbul Fatih’te, Ayvansaray’daki tarihi surların hemen yanındaki metruk bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Korkutan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Tarihi surlarının yanında korkutan yangın

05 Ocak 2017 19:47
Tarihi surlarının yanında korkutan yangın - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Fatih Ayvansaray’da bulunan Eğrikapı Caddesi’ndeki tarihi surların hemen bitişiğin yer alan metruk bir binada, saat 17.30 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Metruk bir binada çıkan, yan binalara ve tarihi surlara sıçrama tehlikesi olan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın paniğe neden oldu. Metruk binada evsizlerin yaşadığı, ancak yangın sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almasının ardından soğutma çalışmaları yapıldı. Yangından etkilenen ve yıkılma tehlikesi olan binanın bazı bölümleri sokak kontrol altına alındıktan sonra itfaiye ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında binalar kullanılamaz hale geldi.

Görgü tanığı Ahmet Selçuk, “Evin ufak bir yeri yanmaya başladı. Arabamı park edip binanın kapısını kırdım. İçeriye girdim, kimse yoktu. Hemen itfaiyeyi aradık tabii ki. İtfaiye çok çabuk geldi ama Balat sokakları dar olduğu için sokağa girmekte zorlandı. İtfaiye yangını kısa sürede kontrol altına aldı” dedi.
Polis, nedeni henüz bilinmeyen yangın hakkında inceleme başlattı.

Hüseyin Coşkun - Selim Bayraktar

Etiketler: ayvansaray, Fatih, İstanbul, korkutan yangın


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