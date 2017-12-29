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Tarihi Tepecik Camii Restore edildi

Başiskele’deki Tarihi Tepecik Camii restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Tarihi Tepecik Camii Restore edildi

29 Aralık 2017 21:23

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi geçmişten günümüze kadar ulaşmış yorgun yapıları restore ederek yeniliyor. Her biri ayrı bir tarihi barındıran bu yapılar geleceğe sağlıklı bir şekilde ulaşmaları için restore ediliyor. Atalardan, dedelerden kalan bu yapılar yeniden kullanılır hale getiriliyor. Başiskele ilçesinde yer alan tarihi Tepecik Camii de restore edilen yapılar arasında yerini aldı.

Restorasyon projesi kapsamında caminin içi ve dışında yenileme çalışmaları yapıldı. Camin taş duvarları elden geçirildi. Kadınlar mahfili ve pencere doğramaları aslına uygun olarak yeniden düzenlendi. Tavandaki ahşap işlemeler de projeye uygun olarak yapılırken zemin döşemeleri de yenilendi. Yapının taş cephe derzleride yeniden uygulandı.

Tarihi Tepecik Camii bin 277’e bin 74 santimetre ölçülerine sahip. Ortalama 137 metrekare kullanım alanı olan yapının beden duvarlarının kalınlığı 67-69 santimetre aralığında değişiyor. Camiye 9 x 2 santimetre ölçülerindeki son cemaat yerinden giriliyor. Ahşap sütunlar ardıç ağaçlarından yapılmış özgün mimari elemanı. Merkezi kubbe ahşap çıtalı tavan ile örtülü.

Cihan Atik
 

 

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