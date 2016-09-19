Beylerbeyi Sarayı'nın altında bulunan Beylerbeyi Sarayı Tüneli 40 yıl sonra Üsküdar Belediyesi tarafından yeniden ulaşıma açıldı. Düzenlenen törene, İstanbul Ak Parti Milletvekili M. Belma Satır, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Halit Hızır, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda vatandaş katıldı. 2. 90 santimetre yüksekliği bulunan tünelin yapılan çalışmalar sırasında özel dokusu muhafaza edildi. Tünelin trafiğe açılmasıyla birlikte yaklaşık bir buçuk saati bulan Üsküdar - Beylerbeyi - Çengelköy hattı sahil yolculuğunun 15 dakikaya düşmesi bekleniyor. Öte yandan tünelde sadece küçük araçların geçişine izin verilirken otobüs ve kamyon gibi araçların geçişine izin verilmiyor.

"Kısa bir tünel geçişi ama önemli bir fonksiyonu olacaktır"

Açılışı yapılan tünelin vatandaşlarla hayırlı olması temennisinde bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Biz Üsküdarlılar için, özellikle Anadolu Yakasındaki ilçeler için ayrı bir özel gün. Tünelimizin yeniden hem yaya hem de araç trafiğine açılışının ilk günü dolayısıyla bugün bizim için ayrı bir özel gün bu da bizler için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Burası, Beylerbeyi Sarayı yaklaşık 2 asırlık bir saray. Sultan 3. Mahmut döneminde yapılmış ve 1980'li yıllara kadar bu tünel hem yaya hem de araç trafiğine açık bir tüneldi. O yıllardan sonra hem yaya trafiğine hem de araç trafiğine kapatıldı. Bugün 19 Eylül 2016 bu tünelin hizmete açılışının günüdür bizim için. Bu anlam da da mutluyuz, Üsküdarlılar olarak heyecanlıyız. Özellikle Boğaz Bölgesi dediğimiz Üsküdarımız'ın Beykoz istikametindeki mahalleleri için ümit ediyoruz , önemli bir fonksiyon icra edecek ve trafiği rahatlatacak diye düşünüyoruz. Kısa bir tünel geçişi ama önemli bir fonksiyonu olacaktır" ifadelerini kullandı.

Sürücüler kısalan mesafeden memnun kaldı

Tünelin açılmasıyla birlikte tünelden ilk geçişi sağlayan Mustafa Çetin, "Mesafeyi 10 dakika kısalttı. Trafiği önler, her türlü trafik rahatlar diye düşünüyorum" dedi. Mehmet Polat isimli vatandaş ise "Mesafe kısaldı, trafiğin akışını rahatlatır bu tünel. Yakıt olarak ve mesafe olarak kazandırdı" diye konuştu.

Mustafa Biçer



