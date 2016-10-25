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Tarihi Uzunköprü 3 yıl trafiğe kapatılacak

Edirne’nin Uzunköprü ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde bulunan Uzunköprü’nün restorasyon çalışmaları kapsamında köprünün 3 yıl trafiğe kapanacağı bildirildi.

Tarihi Uzunköprü 3 yıl trafiğe kapatılacak

25 Ekim 2016 17:45

Uzunköprü Belediye Başkanı Av. Enis İşbilen, Karayolları tarafından yıl içinde ihale sürecinin yapılmasını beklediklerini, bu sürecin Uzunköprü ekonomisini ilgilendirdiğini söyledi.

Edirne Belediyesi’nde toplantıya katılan Uzunköprü Belediye Başkanı Av. Enis İşbilen gazetecilerin sorularını yanıtladı. Restorasyonla ilgili olarak konuşan İşbilen, “Köprümüz bilindiği üzere Karayollarına ait bir üst yapı, bunun restorasyonu ve tamiratı da ilgili kurum tarafından yapılacak. Bu yıl içerisinde yapılan bir ihale ancak ilgili kurum tarafından iptal edildi, bir takım hukuki gerekçelerle, çok kısa sürede tekrar ihaleye çıkmasını bekliyoruz. Zira köprümüzün hali pek iyi değil, bir yıkımla karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Belirlemelere göre 55 tane kemerde çatlaklık söz konusu, zeminde de bir takım sıkıntıları artığını da gözlemliyoruz. 3 yıllık bir ihale süreci olacak, tabi bu süreçte ulaşıma kapatılacak. Uzunköprü ekonomisini de şu açıdan ilgilendiriyor; Meriç tarafından köy halkımız ve esnafımızın müşterisinin yeni köprüden geçmek suretiyle Uzunköprü içine gelmesi daha fazla kilometre gerektiriyor. Bu anlamda Ergene üzerinde yapılan en yakın yer Çiftlikköy’de ayaklı köprüler yapıldı. Ancak bu köprülerden ulaşımın sağlanması çok güç gözüküyor” dedi.


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