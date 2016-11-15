16-19 Kasım tarihleri arasında Antalya Expo Center’da 24’üncüsü düzenlenecek olan YAPEX Yapı ve Restorasyon Fuarı, 6 yıldır ÇEKÜL Vakfı ve Akdeniz Tanıtım işbirliğinde ’Kültür Mirası’ üst başlığında yapılıyor. Tarihi Kentler Birliğinin de desteklediği fuarın bu yılki konusu ’Kültür Mirası ve İşlevlendirme’ olarak belirlendi. Fuar, Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyelerin ’işlevlendirme’ temalı stantları ile yine paylaşım dolu geçecek. TKB tarafından düzenlenen ’Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nın kazananları belli oldu. Tarihi Kentler Birliği’nin, kentsel, arkeolojik ve doğal değerlerin yaşatılması ve doğru işlevlendirilmesi için ’Proje, Uygulama ve Süreklilik’ dallarında düzenlediği yarışmaya 2015 yılında 47 belediye 83 proje ile katıldı. TKB Yarışma Jürisi; yarışmaya ‘Muradiye Türbeleri Restorasyonu ve Kapalı Çarşı Sağlıklaştırma Projeleri’ ile katılan Bursa Büyükşehir Belediyesini, günümüze ulaşan en önemli Osmanlı eserlerinden Muradiye Türbelerinin çağdaş restorasyon tekniklerinin en iyi biçimde uygulanarak korunması, Bursa kentinin UNESCO Dünya Mirası Listesine girmesine sağlanan katkı ve yıllar içinde niteliğini her geçen gün artırarak istikrarlı biçimde kentsel koruma çalışmalarının sürdürülmesi nedeniyle Metin Sözen Koruma Büyük Ödülüne değer gördü. Söke Belediyesi’nin kentsel canlandırma sürecine ekonomik, sosyal ve kültürel bir bütün olarak yaklaştığı ‘Kemalpaşa Mahallesi Canlandırma Projesi’ ise Jüri Özel Ödülünün sahibi oldu. Proje kapsamında kurulan kent atölyeleri ile yerel istihdama katkıda bulunulurken, koruma politikalarını sürekli kılacak adımlar atıldı. Kazanan belediyelere ödülleri fuarda 17 Kasım Perşembe günü törenle takdim edilecek.

Belediyelerin ’Koruma’ projeleri YAPEX Fuarında sergilenecek

’Proje, Uygulama ve Süreklilik’ dallarında düzenlenen yarışmada ödül alan belediyelerin, proje paftalarının yer aldığı sergi fuar süresince gezilebilecek.

Ödül Alan Belediyelerin Tam Listesi ve Projeleri

Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü: Bursa Belediyesi, Muradiye Türbeleri Restorasyonu ve Kapalı Çarşı Sağlıklaştırma Projeleri

Jüri Özel Ödülü: Söke Belediyesi, Kemalpaşa Mahallesi Canlandırma Projesi

Proje Ödülleri: Edirne Belediyesi, Selimiye Camisi Çevresi ve Kırkpınar Alanı Kentsel Tasarım Projeleri; Hatay Büyükşehir Belediyesi, 5.Mıntıka 1313 ve 1339 Parselleri Restorasyon Projeleri; Kastamonu Belediyesi, 2. Etap Sokak Sağlıklaştırması ve Nasurullah Camisi Çevresi Kentsel Tasarımı Projeleri; Melikgazi Belediyesi, Arap Ocağı ve İptidai Mektebi Restorasyon Projeleri; Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kent Merkezi Düzenleme ve Tasarım Projesi; Samsun Büyükşehir Belediyesi, Saathane Meydanı Kentsel Tasarım Projesi; Seyhan Belediyesi, Av. Turan Arun Sokağı Sağlıklaştırma Projesi; Yüreğir Belediyesi, Ölümsüzlük Şehri Missis Projesi

Uygulama Ödülleri:

Battalgazi Belediyesi, Mahalle Müzeleri Projesi; Çanakkale Belediyesi, Ece Ayhan Kültür Merkezi Restorasyonu Projesi; Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Milli Mücadele Müzesi ve Müftü Evi Restorasyonu Projeleri; Merzifon Belediyesi, Ulukuşlar Konağı Restorasyon Projesi; Nilüfer Belediyesi, Mübadele Evi Projesi; Urla Belediyesi, Postane ve Zafer Sokakları Sağlıklaştırma ve Hersekzade Ahmet Paşa Hamamı Restorasyonu Projeleri; Uzunköprü Belediyesi, Eski Askerlik Şubesi Binası Restorasyon Projesi; Ünye Belediyesi, Kadılar Yokuşu Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi

Süreklilik Ödülleri: Eyüp Belediyesi, Sokollu Mehmet Paşa Medresesi Restorasyonu; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Kültür Sanat Merkezi Renovasyonu; Odunpazarı Belediyesi, Taşbaşı ve Yandaş Sokak Sağlıklaştırma Projeleri; Osmangazi Belediyesi, Maksem Müze Ev, Somuncu Baba Evi Rekonstrüksiyonu Projeleri; Ödemiş Belediyesi, Çoban Dede Türbesi, Kılcı Mehmet Ağa Camisi, Çakırcalı Mehmet Efe Konağı ve Birgi Jandarma Karakolu Restorasyon Projeleri; Selçuklu Belediyesi, Sille Sokak Sağlıklaştırma ve Restorasyon Projeleri; Şahinbey Belediyesi, Şıh Fetullah Camisi Meydanı Kentsel Tasarım, İslam Bahçesi Peyzaj Düzenlemesi Projeleri; Tire Belediyesi, Tire Yahudileri Müzesi ve Butik Otel Projeleri.

Süreklilik ödüllerinin, koruma alanında bütüncül bir programı ve kapsamlı senaryoları uzun süre, istikrarlı bir biçimde uygulamaya devam eden belediyelere verildiği belirtildi.