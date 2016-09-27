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Tarihi Vordonisi Adası'nda keşif çalışmaları başladı

İstanbul’un kayıp adası olarak bilinen, tarihi Vordonisi’nin gün yüzüne çıkartılması için Maltepe Belediyesi’nin 3 üniversite ile ortak yürütmeye karar verdiği keşif çalışması başladı. Su altı ekipleri 15 günlük dalış programının sonunda adanın tarihi varlıklarını keşfetmeyi hedefliyor.


27 Eylül 2016 10:14

Sualtı araştırmacıları ve arkeologlardan oluşan ekip Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile bir araya gelerek Tarihi Vordonisi Adası’nda sürdürdükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Toplantıya Kılıç’ın yanı sıra Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yar. Doç. Dr. Ahmet Bilir, İstanbul Üniversitesi Sualtı Arkeoloğu Can Ciner, Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği’nden Volkan Narcı, Vordonisi rehberleri Serco Ekşiyan ve Ercan Akpolat katıldı.

Hedef UNESCO dünya kültür mirası
15 günlük dalış programının sonrasında su altındaki Vordonisi Adası’nın tarihi ile ilgili bir kapı aralanacağını kaydeden dalış ekibi 3 yıllık bir keşif planının sonunda adanın turizme açılmasını ve UNESCO Dünya Kültür Mirası’na kabul edilmesini hedefliyor.

Vordonisi’nin tarihinin gün yüzüne çıkartılması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurgulayan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Buradaki tarihin gün yüzüne çıkartılması hem Maltepe hem de Anadolu Yakası’nın tümü için büyük önem taşıyor. Bu keşif çalışmasıyla elde edilecek tüm somut sonuçlar buradaki tarihi geleceğe taşımamıza olanak sağlayacak. Ayrıca kayıp adayı turizme açarak yerli yabancı herkesi bu tarihi öğrenmesini istiyoruz. Bu konuda her türlü desteği sunmaya hazırım” diye konuştu. 

Etiketler: keşif çalışmaları, Tarihi Vordonisi Adası


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