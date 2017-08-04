Tarihin en pahalı transferi Neymar imzayı attı

222 milyon Euro bedelle tarihin en pahalı transferi olan Neymar, Paris Saint-Germain'e (PSG) imza attı. Brezilyalı yıldız için görkemli bir tören düzenlendi. Törene Fransız ekibinin sahibi Nasser Al Khelaifi de katıldı.

Al Khelaifi: "Birlikte tarih yazacağız"

PSG'nin Katarlı sahibi Al Khelaifi, Neymar'ı takdim etmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Neymar tüm futbolseverler için bir idol. Kendisi benim için dünyanın en iyi oyuncusu. Taraftarlarımız her zaman Neymar'ı PSG forması ile izlemenin hayalini kurdu. Neymar her kupayı kazanmak için bize katıldı. Birlikte tarih yazacağız. Yeni evine hoş geldin" dedi.

Finansal Fair-Play açıklaması

Al Khelaifi, Neymar'ın takıma para için gelmediğini vurgulayarak, "Bu transferin uzun yıllar boyunca konuşulacağını biliyorum, umarım olumlu yorumlar yaparlar. Bu transfer bugün için tarihin en maliyetli transferi, peki 2-3 yıl sonra olacak mı? Eminim ki bu transfere ödediğimizden daha fazlasını kazanacağız. Finansal Fair-Play konusunda endişe edenler, gidin bir kahve için. Hiçbir problem yok" açıklamasını yaptı.

Neymar: "Kalbim beni buraya getirdi"

Barcelona'dan rekor bedelle PSG'ye transfer olan Neymar ise, yeni macera için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Şu anda ne hissettiğimi anlatamam. Her zaman daha fazlasını istedim, daha büyük bir şey arzuladım. Kalbim beni buraya getirdi. Buraya yeni bir macera istediğim için geldim. Barcelona'da kendimi yalnız hissetmem gibi bir durum söz konusu değil. Kalbim PSG'ye imza atma vakti geldi dedi. Ben de bunu yaptım. Hayatımın en zor kararlarından biriydi. Barcelona da harika bir kulüptü. Arkamda birçok arkadaşımı bıraktım. Barcelona'daki tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her şeye hazırım ve başarıya açım. Barcelona taraftarlarına da destekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.