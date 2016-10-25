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Tarihinde ilk kez gruplara kaldı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eleme maçında, TFF 3. Lig’de mücadele eden Kızılcabölükspor evinde konuk ettiği Kocaeli Birlikspor’u 2-1 mağlup ederek, tarihinde ilk defa gruplara kalmayı başardı.

Tarihinde ilk kez gruplara kaldı

25 Ekim 2016 22:07

Kızılcabölükspor, böylelikle ilk defa 4 büyüklerle karşılaşma fırsatı yakaladı. 2-1’lik galibiyetin ardından oyuncular zaferi kolbastı oynayarak kutladı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mutlu’nun ortasında top iyi yükselen Erdi’nin kafa vuruşu filelerle buluştu. 0-1

17. dakikada Muhittin’in sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Emircan düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı. 1-1

43. dakikada Kerim’in uzun pasında kaleci ve defans oyuncularının anlaşmazlığında topu kapan Emircan’ın aşırtma vuruşunda top az farkla auta gitti.

66. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu kullanan Reha topu direkt kaleye gönderdi. Top üst direğe çarparak auta gitti.

98. dakikada Taygun’un yaklaşık 25 metreden sert vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

112. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Özer’in ortasında top iyi yükselen Fatih’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

Stat: Kızılcabölük Semt Sahası

Hakemler: Ramazan Keleş xxx, Murat Şener xx, Burak Cansız xx

Kızılcabölükspor: Abdullah xxx, Tayfun xx, Özer xx, Muhittin xx, Reha xx (Burak dk. 73 xx), Cihat xx (Emre dk. 90+1 ?) (Emrah dk. 116 x), Taygun xxx, Emir Can xxx, Kerim xx, Ramazan xxx, Fatih xx

Yedekler: Serkan İlgün, Semih Ceylan, Mustafa Altun, Alperen Yazıcı

Kocaeli Birlikspor: Fatih Öztürk x, Kaan xx, Turgay xx, Mehmet x (Raif Demir dk. 59 xx), Umut xxx (Emre Öztürk dk. 114 x), Mutlu xx, Erdi xxx, Uğur Işıkal x (Alp dk. 69 xx), Burak xx, Uğur Daşdemir xx, Aydın x

Yedekler: Ahmet Önal, Kürşat Aydın, Ali Yükseker, Furkan Akalan

Goller: Erdi (dk. 6) (Kocaeli Birlikspor), Emir Can (dk. 17), Burak (dk. 112) (Kızılcabölükspor)

Sarı kartlar: Kerim Bölük, Cihat, Muhittin Tekin, Fatih (Kızılcabölükspor), Mutlu, Umut, Burak, Raif Demir (Kocaeli Birlikspor)

Etiketler: Ziraat Türkiye Kupası


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