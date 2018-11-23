Tarihinin en büyük restorasyonu! Böyle görüntülendi

Tarihinin en kapsamlı ve büyük restorasyon sürecini geçiren Topkapı Sarayı'nda son durum havadan görüntülendi. Fatih Sultan Mehmet tarafından 1478'de yaptırılan ve yaklaşık 400 sene boyunca Osmanlı Devleti'nin idare merkezi olan sarayda devam eden çalışmalar tamamlandığına 340 bin metrekarelik bir alan Topkapı Sarayı'nda gezi alanına dahil edilerek turistlerin ziyaretine açılacak.

Restorasyon çalışmalarının titizlikle yürütüldüğü sarayın birçok bölümünde iskeleler kurulurken, iskelelerin etrafı brandalarla çevrildi. Topkapı Sarayı'nın binalarından avlu ve bahçelerine kadar birçok noktasında güçlendirme, restorasyon, peyzaj, teşhir ve tanzim çalışmaları devam ediyor. Asırlardır ayakta olan sarayın çeşitli bölümlerinde restorasyon çalışmaları sürerken bir yandan da Türkiye'den ve dünyadan çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor.

Öte yandan sac döşeme işlemleri de devam ediyor. Sarayda restorasyonu tamamlanan alanlar ve ziyaretçilere kapalı alanlarda devam eden restorasyon çalışmaları görüntülendi. Görüntülerde çalışmaların tamamlandığı alanlarla birlikte, brandayla çevrilen yerlere sac döşeme işlemlerinin de devam ettiği görülüyor.

Restorasyon için 300 milyon liralık bütçe

İstanbul Boğazı ve Haliç arasındaki tarihi yarımada içerisinde Sarayburnu'nda bulunan sarayın havadan görüntüsü, yıllarca Osmanlı Devleti'nin yönetim merkezi olan sarayın ihtişamını da gözler önüne serdi. Yaklaşık 300 milyon liraya mal olacak restorasyon projesinde yüzlerce işçi, restoratörler, akademisyenler, nakkaşlar ve çeşitli bilim dallarındaki uzmanlar sarayı eski günlerine kavuşturmak için çalışıyor.

Ahmet Faruk Sarıkoç

