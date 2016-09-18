23. Uluslararası Adana Film Festivali, 16 Eylül Cuma günü hayatını kaybeden sanatçı Tarık Akan'ı, bir dizi etkinlikle anacak. Ayrıca festival kapsamında düzenlenen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, bu yıl Tarık Akan’a atfedilecek.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü yaptığı açıklamada, “Bu yılın En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, kısa süre önce kaybettiğimiz usta oyuncu Tarık Akan anısına verilecek. Ayrıca, Burçak Evren tarafından Tarık Akan sineması üzerine bir kitap hazırlanıyor. Festival kapsamında Akan’ın rol aldığı 'Hababam Sınıfı', 'Canım Kardeşim', 'Bizim Aile' ve 'Eylül Fırtınası' filmlerinin gösterimleri de gerçekleştirilecek. Akan için hazırlanan özel bir VTR ise, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması finalist filmlerinin gösterimlerinden önce izleyiciye sunulacak” dedi.

Tarık Akan, 23. Adana Film Festivali'nin Açılış ve Onur Ödülleri Töreni ile Kapanış ve Ödül Töreni'nde de anılacak. Bugün itibariyle Akan için düzenlenen özel bir billboard ise kentin değişik noktalarında sergilenmeye başlandı.