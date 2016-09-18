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Tarık Akan binlerce seveni eşliğinde toprağa verildi

Türk sinemasının efsane aktörü Tarık Akan, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zuhuratbaba Mezarlığı'na defnedildi.


18 Eylül 2016 20:11

Kanser tedavisi gördüğü hastanede 66 yaşında aramızdan ayrılan Tarık Akan’ın cenazesi, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Bakırköy Zuhuratbaba Mezarlığı'na getirildi. Akan’ı taşıyan cenaze aracını binlerce kişi İncirli Caddesi üzerinde karşıladı. Kalabalık, buradan sloganlar atarak cenaze arabasıyla Zuhuratbaba Mezarlığı’na kadar yürüdü. Kalabalık nedeniyle zaman zaman izdiham yaşanırken, bazı vatandaşlar yaşanan izdiham nedeniyle zor anlar yaşadı. Akan’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Zuhuratbaba Mezarlığı önünde araçtan indirilerek defnedilmek üzere omuzlara alındı. Tarık Akan’ın ailesi, mezarlığa akrabaları dışındakilerin alınmasını istemedi. Ünlü aktörün cenazesi, okunan duaların ardından defnedildi. 

Serdal Altıntepe

Etiketler: Tarık Akan


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