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Tarık Akan son yolculuğuna uğurlandı

Türk Sineması'nın efsanevi oyuncusu Tarık Akan son yolculuğuna uğurlandı. Teşvikiye Camii'ndeki cenaze töreninde yoğunluktan dolayı zaman zaman izdiham yaşanırken, usta sanatçının oğlu Barış Üregül'ün gözyaşlarını tutmakta güçlük çektiği görüldü.

Tarık Akan son yolculuğuna uğurlandı
Tarık Akan son yolculuğuna uğurlandı - Foto Galeri

18 Eylül 2016 16:33
Tarık Akan son yolculuğuna uğurlandı - Tıkla İzle

66 yaşında hayata veda eden Yeşilçam'ın usta ismi Tarık Akan son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü sanatçı için Teşvikiye Camii'nde ikindi namazına müteakiben cenaze namazı kılındı. Cenaze töreninde oluşan yoğunluk nedeniyle zaman zaman izdiham yaşandı.

Törene; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP milletvekilleri Gürsel Tekin ile Mehmet Akif Hamzaçebi, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Emel Sayın, Nuri Alço, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül, ağabeyi Turgut Üregül, sanatçı dostları, aile yakınları ve sevenleri katıldı. 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de Teşvikiye Camii'ne geldi. Sezer, cenaze namazı başlamadan buradan ayrıldı.

Cenaze namazı sırasında Barış Üregül'ün gözyaşlarını tutmakta güçlük çektiği görüldü. Cenaze namazı sonrası alınan helalliğin ardından cenazeye katılanlar alkış tuttu.

Daha sonra Tarık Akan'ın cenazesi defnedilmek üzere Bakırköy'deki Zuhuratbaba Mezarlığı'na götürüldü.
 

Emel Sayın, Tarık Akan'ın arkasından ağladı
66 yaşında hayatını kaybeden Türk Sineması'nın usta oyuncusu için düzenlenen cenaze törenine kızı Özlem Üregül, oğulları Barış Zeki ve Yaşar Özgür Üregül, hayat arkadaşı Acun Günay, Sanatçı Emel Sayın, Nuri Alço ile sevenleri katıldı. Unutulmayacak birçok filmde birlikte rol alan arkadaşı Tarık Akan'ı son yolculuğunda yalnız bırakmayan Emel Sayın, tabutun başında gözyaşlarını tutamadı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun da törene katılması bekleniyor.

Sadık Kahraman - Ufuk Kıvık

 

Etiketler: Tarık Akan


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