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Tarık Akan'ı anma töreninde izdiham

Hayatını kaybeden ünlü sinema sanatçısı Tarık Akan için anma töreninin düzenlendiği Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde izdiham yaşandı. Törende basın mensuplarının sorularını cevaplayan Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül, "Ömrümüz boyunca anmaya devam edeceğiz" dedi.

Tarık Akanı anma töreninde izdiham

18 Eylül 2016 13:38
Tarık Akan'ı anma töreninde izdiham - Tıkla İzle

Hayatını kaybeden Tarık Akan için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenleniyor. Anma töreninde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül, "Söylenecek pek bir şey yok. Açıkçası hepimiz üzgünüz. Anmaya geldik elimizden geldiğince. Ömrümüz boyunca anmaya devam edeceğiz diyecek bir şeyim yok. Hep beraberdik. Nazım Hikmet Vakfı'na teşekkür etmek istiyorum. Fazıl Say'a teşekkür etmek istiyorum. Kendisi babamın arkadaşıydı. Burada bugün eserini çalacak olması anlamlı ve güzel. Babamın arkadaşlarına, bütün emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Son zamanlarda yoğun bakımdaydı. Acı hissetmedi" dedi.

Öte yandan bir kadın, yaşanan izdihamda baygınlık geçirdi. Vatandaşlar baygınlık geçiren kadına müdahale etti. Fazıl Say ise törende piyano çaldı. 

Başak Akbulut - Emrah Kuş - Hülya Keklik - Tugay Saday


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