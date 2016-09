66 yaşında hayatını kaybeden Türk Sineması'nın efsanevi sanatçısı Tarık Akan bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Sanatçı için önce Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Ailesinin isteği üzerine Tarık Akan'ın cenazesi tören alanına getirilmedi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, sanatçılar, Tarık Akan'ın ailesi ve sevenleri katıldı. Törende yoğunluk nedeniyle zaman zaman izdiham yaşandı. Bir kadın, yaşanan izdihamdan dolayı baygınlık geçirdi.

Özlem Üregül, babasını anlattı

Törende bir konuşma yapan Tarık Akan’ın kızı Özlem Üregül, toplumun her kesiminin babasını sevdiğini belirterek, "Biz üç kardeşiz, hepimizi ayrı ayrı çok sevdi ve her zaman her konuda bize eşit davrandı. Babamı her kesimden, her yöreden insan sevdi. Babam Türkiye’nin her yöresini çok iyi bilirdi. Türkiye insanının dertlerini ve sevinçlerine filmlerine aktardı. Babam attığı her adımda Türkiye’nin daha iyi bir geleceği olması için uğraştı. Bunları yaparken sevenlerinin sevgisini her zaman yanında hissettiğini bilmenizi isterim. Biz babamı kaybetmedik kazandık, Türkiye Tarık Akan’ı kazandı" diye konuştu.