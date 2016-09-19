Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-0 kazandıkları Akhisar Belediyespor maçı sonrası, oyuncularının kazanma arzusu ile 3 puanı aldıklarını söyledi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Bugün oynayacağımız lig maçı da bizim için önemliydi. 3 puana ihtiyacımız vardı. Rakip için de öyle geçerli. Rakip kendi sahasında bizim kendi sahamızla beraber Galatasaray ve Beşiktaş’la oynadı. Kolay değil. Şampiyonluk yarışında iddialı olan iki takıma karşı da kaybettiler. İyi bir takımla oynadık. Biz de daha önce Akhisar’da kazanamayan bir takım olarak kazanmış olduk. 2-0’lık sonuç net bir skor. Hak ettiğimiz bir sonuç. Daha fazla gol bulabilirdik ama gol pozisyonları da verdik. Bu da bizim eksikliğimizdi. 25. dakikadan sonra ilk yarı oyunun alanını büyüttük. Hücumda da düşündüğümüzün gerisinde oynadık. Hem top kayıpları oldu. Hem de rakibin oynamasına izin verdik. Uzun toplar sonrası kanatlardan ve geriden atılan uzun toplar sonrası etkili olmaya çalıştı. Ama oyun kontrolü genelde bizdeydi. O pozisyonları vermek eksikliğimiz ama her şeye rağmen maçın başından sonuna kadar 3 puan isteyen oyuncularımızın kazanma arzusu bize o sonucu getirdi. Yorgunuz ama mutluyuz" dedi.

Güneş’ten fikstür yorumu

Daha önce yaptığı lig fikstürüyle ilgili yorumu hatırlatılan Güneş, söylemlerinde bir suçlamanın olmadığını sadece Avrupa kupalarında oynayan takımlar için opsiyon tanınması gerektiğini söyledi. Güneş, “Söylemlerimde biraz suçlama gibi algılanıyor. Suçlama değil ama madem ki bu planlama yapılıyor. Bu görülebilir bir şeydi. Giderken ve kısa zamanda gittik Benfica maçına. Şimdi dönerken yine zaman olduğu halde, maç program saati uygun olduğu halde koyulmamasını eleştirdim. Atlamış olabilirler. Biz kadro yazarken de Ahmet’di Mehmet yazıyoruz. Öyle bir hata olarak görüyorum. Düzeltilmesi mümkün. Burada bize bir ayrımcılık yapılsın istemiyorum asla. Ama Avrupa kupalarında oynayan her takım için böyle bir opsiyon verilmeli. Bu onlara bir avantaj sağlamak için değil ligin seyri bakımından önemlidir. Avrupa kupalarına katılmayan takımlara daha erken, gerekirse gündüze alabilirsin diğerlerini geceye alırsın. Çünkü Avrupa kupasında oynayıp sonrasında oynamak bir maç için önemli değil. Sezon boyunca yorgunluk ve yıpranmalara sebep oluyor. Saat 6’da geliyorsunuz ter idmanı yapıyorsunuz. Bazen maç yapmasanız bile maçtan dolayı yorgunluk olmuyor. Avrupa’da da bunlar olabiliyor. Şampiyonlar ligini sürekli yaşamak, sürekli yaşamak, onu oynamak, ona göre kendini hazırlamak başka. Biz yeni katılıyoruz. Maalesef Türk takımları bu sıkıntıları var. Ne kadar puan alabilirsek o kadar iyi. Bu Osmanlıspor için de geçerli, Konya için de Fenerbahçe için de, bizim için de geçerli. Takımları korumak, avantaj sağlamak için değil yıpranmadan Avrupa Kupalarında başarılı olmaları için. Rize maçı Pazar günü olabilirdi. Federasyonun iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Bir sıcak oluyor. Bu sıcakta da oynatıyorsun. Buradaki sıcakta da etkilenebilir. Sahayı, hakemi, rakibi, seyirciyi bunları konuşmaya kalksak biz kaybederiz. Geçen hafta daha serindi. Bu hafta daha sıcak. Serin olacak. Sıcaklık da, saha zemini de, seyahat de, maç da bu sadece bir maçla ilgili olmayacak. Oyuncuların yıpranmasına sebebiyet olacak. Ama ne karar alınırsa biz uyarız” diye konuştu.

“Bende ne görüyorlarsa onu söylesinler”

Güneş, diğer teknik direktörlerle ilgili belli unvanların dile getirildiği ve kendisine hangi unvanı yakıştırdığı sorusunu ise, “Herkesin söylemi neyse o hoşuma giderdi. Bende ne görüyorsa onu söylesin. Benim unvan makamla öyle bir şeyle işim yok. Bir görevliyim. Beşiktaş’ın bir üyesiyim bir çalışanım. Takımın büyümesi için başarısı için uğraşıyorum” şeklinde cevapladı.

“Galatasaray maçında 3 puana ihtiyacımız var”

Oynayacakları Galatasaray derbisiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Güneş, “Galatasaray iyi bir takım. İyi oyuncuları var. İyi sonuçlar aldığını düşünüyorum. Şu anda aynı puandayız. Oynayacağımız maç tabi önemli bir maç. Biz her maç için 3 puan düşünüyoruz. Bugün 3 puan almasaydık o da bir kayıptı. Ama kendi sahamızda kendi futbolumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz. 3 puan alırsak çok daha moralli bir şekilde Dinemo Kiev maçına çıkacağımızı düşünüyorum. Buna da ihtiyacımız var” dedi.

Taraftarları maçları seyretmeye çağırdı

Taraftarlara çağrıda bulunan Güneş, “Her maça taraflı tarafsız herkes gelsin. Bugün baktığımız zaman kale arkasını verdiler bize. Dolu yer yok. Millet dışarıda Beşiktaşlılar. Manisa’nın karıda kale arkasında seyircisi yok. Şöyle ekrana baktığınız zaman bu maç izlenir mi diyorsunuz. O ambiyans fark ediyor. Oyuncuyu da etkiliyor. Hakemi de etkiliyor. Antrenörü de etkiler. Seyirciyi fazla getirmek lazım. Sadece tarafları değil. İki takımın taraflarını değil tarafsız kimseleri de getirmek lazım. Onun için uğraşıyoruz. Futbol güzel olsun, futbol sevilsin istiyoruz. Eğer güzel şeyler sunmazsanız kim gelir? Geleni de böyle kaçırırsak bir işe yaramaz. Onun için rakip takımların taraflarının da maçlara gelmesinden yanayım” diye konuştu.

Tarık Akan’ı unutmadı

Güneş maçın değerlendirmesinin ardından hayatını kaybeden sinema oyuncusu Tarık Akan’ı da unutmadı. Güneş, “Güzel bir insanı kaybettik. Ama onurlu gururlu çok kaliteli bir sanatçıyı da kaybettik. Ülkemizin insanlarının ortak bir değerde birleşmesinden yanayım. Sadece onlar değil, şehitlerimize de diğerlerimiz de ayrımcılığı biraz unuttuk da daha birleştirici olmak durumundayız. Sanatçılar da futbolcuların da bu yönde ortak değeri olmalı. Bunları siyasi yöne çekerek kavga unsuru yapmanın kimseye yararı yok. Güzel bir ülkemiz var. Güzel insanlarımız var. Ama bunları birlikte yaşayabilmek için daha hoşgörü, sevgi ve saygıya ihtiyaç var” dedi.