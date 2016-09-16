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Tarık Akan'ın ağabeyi Turgut Üregül konuştu

Hayatını kaybeden ünlü sanatçı Tarık Akan'ın ağabeyi Turgut Üregül, acı haberi gece saat 01.00'de aldığını belirterek, “Dün buradaydım, rahatsızdı” dedi.

Tarık Akanın ağabeyi Turgut Üregül konuştu

16 Eylül 2016 10:26
Tarık Akan'ın ağabeyi Turgut Üregül konuştu - Tıkla İzle

Türk Sinemasının efsane oyuncusu Tarık Akan özel bir hastanede 66 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının ölüm haberinin duyulmasıyla ailesi, sevenleri ve sanat camiası yasa boğuldu.  Asıl Adı Tahsin Tarık Üregül olan ünlü sanatçının ağabeyi Turgut Üregül de sanatçının hayatını kaybettiği hastaneye gelerek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Turgut Üregül yaptığı açıklamada, “Dostlar sağ olsun. Dün buradaydım, rahatsızdı. Ciğerinin alındığını biliyoruz. Kanserden kurtuluş yok biliyorsunuz. Son tedaviler de netice vermedi herhalde. Gece 1'de öldüğünü duydum, hastaneden aldığım haberler” ifadelerini kullandı. Üregül, kardeşinin kanser tedavisi gördüğünü belirterek, cenazenin defnedileceği yerin henüz kesinleşmediğini söyledi.

EMRAH KUŞ-HÜLYA KEKLİK-TUGAY SADAY
 

Etiketler: Tahsin Tarık Üregül, Tarık Akan, Turgut Üregül


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