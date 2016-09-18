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Tarık Akan'ın cenazesi Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ne getirilmeyecek

Hayatını kaybeden Türk Sineması'nın ünlü oyuncusu Tarık Akan için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenleniyor. Ailesinin isteği üzerine ünlü sanatçının cenazesi tören alanına getirilmezken, Tarık Akan'ın sanatçı dostları da törende birer konuşma yapacak.

Tarık Akanın cenazesi Muhsin Ertuğrul Sahnesine getirilmeyecek

18 Eylül 2016 13:07

66 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Tarık Akan bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Tarık Akan için ilk tören Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenleniyor. Ünlü sanatçının ailesinin isteği üzerine Tarık Akan'ın cenazesinin tören alanına getirilmeyeceği öğrenildi.

Törene Tarık Akan'ın ailesi, sanatçı dostları ve sevenleri katılacak. Törende ünlü sanatçının kızı Özlem Üregül ve sanatçı dostları birer konuşma yapacak. Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törende Taş Mektep Korosu da gerçekleştireceği müzik dinletisi için prova yaptı.

Zülfü Livaneli, yakın arkadaşı Tarık Akan'ı anlattı
Yakın arkadaşı Tarık Akan'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getiren sanatçı Zülfü Livaneli, "40 yıllık arkadaşım, dostum, hem çalışma arkadaşım. Birlikte onun başrol oynadığı filmlerin müziklerini yapmıştım. Birçok filmde beraber çalışmıştık. Onun dışında birçok eylemde birlikte bulunduk. Tarık bir can arkadaştı. Okulunun adı Taş Mektep'ti ama o yufka yürekli bir insandı. Starlığı elinin tersiyle itip, her şeyi yapabilecekken, Türkiye'nin en zengin insanı, en tanınmış, en yakışıklı insanı olabilme imkanı varken bunları elinin tersiyle itti. Hakiki sanat yoluna girdi. Bunu herkes yapamaz. Bazıları toprağa gömülür, bazıları halkın kalbine" dedi. 

Başak Akbulut - Emrah Kuş

Etiketler: muhsin ertuğrul sahnesi, Tarık Akan


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