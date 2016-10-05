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Tarık Akan’ın ismi Bodrum’da yaşayacak

16 Eylül'de hayatını kaybeden Tarık Akan’ın ismi Bodrum’da evinin bulunduğu sokağa verildi.

Tarık Akanın ismi Bodrumda yaşayacak

05 Ekim 2016 15:45

Tarık Akan’ın evinin bulunduğu Akyarlar Mahallesi Yalı Sokak'ın ismi Bodrum Belediye Meclisinin kararıyla 'Tarık Akan Sokak' olarak değiştirildi. Akan’ın Bodrum’daki komşuları bir imza kampanyası başlatarak Yalı Sokak'ın adının Tarık Akan Sokak olarak değiştirilmesini istedi. Yüzlerce kişiden toplanan imzalar doğrultusunda Bodrum Belediye Meclisine sunulan önerge sonucunda oy birliği ile sokağın adı değiştirildi.
Ünlü oyuncunun yakın arkadaşı Bülent Kayabaş, Tarık Akan isminin sokağa verilmesine çok sevindiğini belirterek, “Yerinde bir karar, böyle isimleri yaşatmak lazım caddelere sokaklara isimlerini vermek lazım. Çok uzun zamandır dostum için bu değerli aktör ve koca yürekli insan için çok önemli bir karar bu. Ancak böyle yaşata biliriz Tarık Akan’ı. Biz de kendimize göre arkadaşlar, dostları olarak, sinema severler ve sanatçılar olarak bazı düşüncelerimiz var. Tarık Akan adına her yıl sinema ve tiyatro ödülleri vermeyi düşünüyoruz. Türken İnanoğlu bir heykelini yaptırıyor. Yapılan bu heykel sinema müzesine koyulacak. Akan'ın bütün filmleri tek tek gösterime sunulacak” dedi.

Akan'ın 30 yılık komşusu Aydın Çürük ise yıllardır görüştüklerini anımsatarak, “Tarık Akan buranın çınarı gibiydi. Çok sevilen bir insandı buralarda. Tarık Akan buraya sezon başında ve sonunda buralara renk getirirdi. İyi bir insan ve iyi bir arkadaştı. Aramızdan ayrılması büyük bir üzüntü. Tarık Akan Sokağı olarak ismin değiştirilmesi bizi çok memnun etti" şeklinde konuştu.

Eren Ayhan
MUĞLA 

Etiketler: Bodrum, Tarık Akan


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