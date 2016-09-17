14 aylık akciğer kanseri tedavisinin ardından dün yattığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenilen sinema dünyasının usta oyuncusu Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül, Akan için 18 Eylül Pazar günü saat 14.00’te Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu’nda cenaze töreni yapılacağını söyledi. Üregül, babası Akan’ın törenden sonra Teşvikiye Camii’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Bakırköy Zuhuratbaba Mezarlığı’na defnedileceğini belirtti.

Tarık Akan’ın bir vasiyeti olup olmadığı sorusuna yanıt veren Üregül, “Babamın her zaman film çekmek istiyordu. Hastayken bile onun düşünceleri içerisindeydi. Ben duygusallaşmak istemiyorum zaten zor tutuyorum kendimi. Özel şeylere girersem tutamayacağım kendimi. Biz vasiyet konuşmadık, böyle bir şeye dilimizde varmadı. Hiçbir zaman da konuşmadık” şeklinde konuştu.