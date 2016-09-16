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Tarık Akan’ın ölüm haberini alan Yunus Günçe hastaneye geldi

Türk Sineması’nın başarılı oyuncularından Tarık Akan’ın ölüm haber ini alan oyuncu Yunus Günçe, sanatçının vefat ettiği hastaneye geldi. İlk oyunculuk deneyiminde Tarık Akan’la birlikte çalıştığını belirten Günçe, duyduğu üzüntüyü dile getirdi.


16 Eylül 2016 16:52

Türk Sineması'nda farklı onlarca karakteri canlandıran usta oyuncu Tarık Akan tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti. Dün gece saat 01.00 sıralarında hayatını kaybeden usta sanatçının cenazesi yapılan işlemlerin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Akan’ın vefat haberini duyan oyuncu Yunus Günçe hastaneye gelerek Akan’ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Oyunculuk kariyerine Tarık Akan’la birlikte başladığını belirten oyuncu Yunus Günçe hastane önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Günçe, “Canımız sıkkın çok fazla. Ben ilk oyunculuğuma başlarken Koçum Benim var, Gençlik dizisi. Tarık Akan’la oynayacaksın dediler. O an çok heyecanlanmıştım. İlk oyunculuk deneyimini Tarık Akan karşısında yapacak olmak hem heyecanlandırdı, hem korkuttu, sevindirdi. Koçum Benim seti okul gibi bir setti. Çok önemli insanlarla çalıştık. Tarık ağabey de onlardan bir tanesiydi. Çok güzel adamdı. Doluydu, birikimliydi, dertliydi. Fikrini ifade etmekten hiç çekinmedi” dedi. 

Etiketler: Tarık Akan’ın ölüm haberi, Yunus Günçe


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