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Tarık Akan'ın son sözleri: 'Mücadele hiç bitmeyecek'

Yakalandığı kanser hastalığı sonucu yaşamını yitiren sinemanın usta ismi Tarık Akan, Adana’da Çukurova Belediyesi tarafından 7 Eylül’de düzenlenen Yılmaz Güney’i anma gecesinde yapılan telefon görüşmesinde "Mücadele hiç bitmeyecek" mesajını vermişti.

Tarık Akanın son sözleri: Mücadele hiç bitmeyecek

16 Eylül 2016 13:18

Tarık Akan, 9 gün önce Adana’da ÇukurovaBelediyesi tarafından Orhan Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen Yılmaz Güney'i anma gecesine katılmayı çok istemiş, ancak rahatsızlığı nedeniyle katılamamıştı. Tedavi gördüğü hastaneden, Yılmaz Güney'i Anma Etkinliği'ne telefonla bağlanan Akan'ın konuşması, salonda duygusal anların yaşanmasına neden olmuştu.

Görüşme sırasında usta sinemacı Tarık Akan, Yılmaz Güney'in bir efsane olduğunu ifade edip eşi Fatoş Güney’den mücadelesini sürdürmesini istemişti. Fatoş Güney ise, "Tarık sen bizim canımızsın ve iyileşeceksin, yine güzel işler yapacaksın” demesi üzerine Akan, “Mücadele hiç bitmeyecek” karşılığını vermişti.
Tarık Akan'ın Adana için ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "7 Eylül akşamı yüzlerce Adanalıyla birlikte kendisini yüreklerimize misafir etmiştik. Yılmaz Güney'i andığımız geceye bedeni gelememiş ama sesiyle "Geldim, oradayım" demişti. Kaybımız büyük. O hep anıları ve yaptıklarıyla yaşayacak. Başımız sağolsun" diye konuştu. 

Etiketler: son sözleri, Tarık Akan


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