Irak eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi, İHA’ya verdiği röportajında önemli açıklamalarda bulundu. Musul savaşını değerlendiren Haşimi, “Musul halkının özgürlüğüne ve normal hayatlarına kavuşması için operasyonlar gereklidir. İnşallah en yakın zamanda da bu gerçekleşir. Musul savaşı bilinen sebeplerden dolayı Selahaddin, Anbar ve Diyala’daki savaşlardan daha uzun sürecektir. Çünkü DAEŞ’in Irak’ta bulunduğu son bulundukları nokta Musul’dur. O yüzden DAEŞ çok daha şiddetli çatışacaktır ama sonunda yenilecek ve Musul’u terk ederek Suriye sınırına doğru yöneleceklerini düşünüyorum” dedi.

Haşdi Şabi milislerinin Musul operasyonuna dahil olup olmamasına değinen Haşimi, “Bir çok taraf Şii milislerin savaşa katılmasını istiyor ama bu militanların Anbar, Selahaddin, Diyala ve Bağdat’ın Hizam bölgesinde daha önceki kötü geçmişleri nedeniyle savaşa katılmalarını kesinlikle istemiyoruz. Bu milislerin amacı DAEŞ ile mücadele etmek değil. Şii milis gruplardan Asabıl Hak lideri Kais El Khazali, “Musul’u intikam ruhu” ile bin 400 yıl önce Hüseyin’i öldürenlerden temizleyeceğiz” demişti. Bu grupların amacı mezhepsel, DAEŞ’le mücadele etmek değil. Onların amaçları Musul’daki Sünniler. Daha önce de Selahaddin, Anbar ve Diyala’da Sünnileri hedef almışlardı” açıklamasını yaptı.

“Uluslararası koalisyonun yalanlarını şiddetle kınıyoruz”

Haşimi açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “ABD ve uluslararası toplum da bu milislerin Musul’a girmesine izin vermeyeceği söylüyor. Bu milisler Kayara bölgesinden Musul çevresindeki 3 noktayı İran’da üretilmiş füzelerle bombaladıklarını dün açıkladı. Bu açıklama, verilen sözlere rağmen milislerin savaşa katıldığını gösteriyor. Biz bunu kabul etmiyor, uluslararası koalisyonun yalanlarını şiddetle kınıyoruz. Uluslararası koalisyon daha önce de Selahaddin, Diyala ve Anbar’da da aynısını yaptı, bize bu milislere ‘İzin vermeyeceğiz’ dediler ama bu milisler şehir ve kasabalarda istedikleri her kötülük yaptılar”

“Bağdat hükümeti, Türk askerinin Irak’taki varlığını neden bugün gündeme getiriyor”

Bağdat hükümetinin Türk askerlerini Irak’ta istememesi sorusunu yanıtlayan Haşimi, “Bağdat hükümetinin bu konuyu neden bugün gündeme getirdiği asıl soru. Zaten Türk askeri 2014 yılının Aralık ayından beri Başika’da. Bu konu Türkiye ile hesabı olan diğer ülkeler tarafından gündeme getiriliyor, özellikle ABD ve İran. Bu iki ülkenin Türkiye ile ilgili dostane niyetleri yok. Bu nedenle Türkiye sınırında güvenlik sorunları yaşanmasına rağmen Türkiye’ye baskı kurup Irak’a girmesini engellemeye çalışıyorlar. Sınır şeridinde sadece DAEŞ değil diğer terör örgütleri de var. Bu terör örgütleri de direkt olarak Türk ulusal güvenliğine tehdit oluşturuyor. Bu nedenle Türkiye’nin kendi güvenliğini koruma hakkı var. Yapılan planlardaki tek hedef DAEŞ değil. Çünkü sınırdaki diğer terör örgütleri tehdit olmasına rağmen bunlar uluslararası koalisyon ve Irak hükümetinin umurunda değil. Bu örgütlerle kim savaşacak? O zaman Türk ordusundan başka kimse kalmıyor. Irak hükümeti Başika konusunu açıp, egemenlik diyor. Biz de Irak’ın egemenliğini istiyoruz ama İran, Irak’ta egemenlik bıraktı mı? Musul’un çevresindeki 63 ülkeden askerler Irak’ta egemenlik bıraktı mı? Neden bu ayrımcılık? Biz de Irak’ın egemenliğini istiyoruz. Irak hükümeti Başika’daki çok küçük güçten büyük bir konu çıkardı. Zaten Türk askeri Irak hükümetinin talebi üzerine Musul halkına kendi şehri koruması için eğitim amacıyla geldi. Neden bu konu şimdi Irak’ın egemenliğini yaralar oldu. Ama 63 ülke Irak’ın egemenliğini yaralamıyor. İran’ın, ‘Sasani imparatorluğunu kurduk başkenti Bağdat’tır’ ifadesi de Irak’ın egemenliğini yaralamıyor. İranlı komutan Kasım Süleymani, Selahaddin, Anbar ve Bağdat’ın Hizam bölgesinde operasyonlar yürütmesi Irak’ın egemenliğini yaralamıyor. Irak hükümetinin bahanesi çok zayıf. Her şeye rağmen Irak’taki görüşme iyiydi. Umarım Ankara’daki beklenen görüşme sorunları çözer, her iki taraf da birbirlerinin sorunlarını anlar ve her iki tarafı da memnun edecek ortak çözümde anlaşılır” yanıtını verdi.

“Musul’dan kaçan militanların Irak’ın içinde gidebileceği bir başka güvenli bir yer yok”

Tarık Haşimi DAEŞ’in Musul’un Suriye sınırına yönelmesine dair iddialarla ilgili olarak, “Ben de böyle olduğunu düşünüyorum. Musul’dan kaçan militanların Irak’ın içinde gidebileceği bir başka güvenli bir yer yok. O yüzden geldikleri yere Suriye tarafına geri dönecekler. Rusya’nın Musul’dan Suriye sınırına doğru kaçacak militanları öldüreceğiz iddiası enteresan. Çünkü militanların çoğu Avrupa ve diğer ülkelerden geldi. Neden onların dertlerini biz çekiyoruz, neden geldikleri yere dönmüyorlar. Bu da benim Rusya’ya sorum” açıklamasını yaptı.