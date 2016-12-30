TV 8'in fenomen yarışması Survivor 2017'de yarışacak isimler yavaş yavaş belli olmaya başladı. Acun Ilıcalı Twitter hesabından Furkan Kızılay, İlhan Mansız ve Serhat Akın'dan sonra Tarık Mengüç, Seda Demir ve Berna Öztürk'ünde Survivor 2017 kadrosunda olacağını açıkladı.

Tarık Mengüç kimdir?

Tarık Mengüç 17 Ocak 1969 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Şarkıcı ve söz yazarı olan Tarık Mengüç, Şakşuka isimli şarkısı ile milyonlara kendini duyurdu.

Tarık Mengüç, müzik hayatına önce atılmadan hayatını devam ettirebilmek için; mobilya tasarımcısı ve cilacılık, seramikçilik, çakmakçılık, düğün salonlarında şarkı söylemek gibi işler de çalıştı.

İlk bestesi “Nazar değmesin” adlı eseridir.

Daha önce, Sibel Can’a “Hey Adamım”, Seda Sayan’a “Ben Sana Demedim mi”, Davut Güloğlu’na “Katula Katula”, Çılgın Sedat, Betül Çağlar, Ayça Tekindor’a “Degaje” gibi birçok ünlü isme bestesini veren Tarık Mengüç ‘sanatsal’ şarkılar yaptığını söylüyor. En son bestesi “Yıkılıyor” Madonna Ayça'nın albümünde çıkış parçası olarak yer almaktadır.

Tuğrul Şan Müzik Dershanesinde 5 yıl şan dersi alan Mengüç, İbrahim Tatlıses, İbrahim Erkal, Ebru Gündeş, Doğuş, Faruk K gibi isimlere de vokal yaptı.

Şahin Özer’in son keşfi olan Tarık Mengüç ilginç giyimi, kıyafeti, saçı, makyajı ve tarzı ile kendini gösteriyor.

Sözü ve Müziği kendisine ait olan albümle de aynı adı taşıyan 2004 yapımı “Şakşuka” isimli parçasına, yönetmen Kemal Başbuğ yönetiminde çekilen klipte kendisine yine beş dansçı özel koreografileriyle eşlik etti.

2008 yılında oynadığı “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz” adlı filmde Roman Bekir karakterini canlandırdı.

Moskova, Almanya gibi Avrupa ülkelerinde de birçok konserler veren Tarık Mengüç,1999'dan itbaren 7 yıl Şahin Özer’de müzik yönetmeni olarak çalışan ünlü Aranjör Suat Aydoğan'ın asistanlığını da yapmıştır.

Yolda görenler “Network”’ün mankeni zannettikleri Tarık Mengüç 1999'dan beri saçlarını Osmanbey’deki Şiva Kuaför’de yaptırdığını söylüyor.

2004 yılında Cennet Mahallesi TV dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı ve Şakşuka isimli albümü, 2007de Lakerda isimli albümünü çıkardı.2009 da ise Olimpiyat Müzik etiketiyle “İnadına 35 Derece” isimli albümünü çıkardı. 4 Ekim 2011de de Seyhan Müzik etiketiyle Tek Kişilik Orduyum isimli albümü çıkardı.

Berna Öztürk kimdir?

Berna Öztürk, 28 Mart 1984 yılında dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Berna Öztürk, ünlü sanatçı Tarkan'ın bir zamanlar uzun süre birlikte olduğu Bilge Öztürk'ün kardeşidir. Deli dolu, çılgın karakteriyle tanınan ünlü dj, kite board eğitmenliği yapmakta ve bu spor dalında milli sporcu ünvanına sahiptir.

Seda Demir kimdir?

Seda Demir 8 Mart 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Seda Demir, 2007 ve 2010 yılları arasında rol aldığı Yaprak Dökümü dizisindeki Sedef rolüyle tanınır.

Seda Demir, fuarlarda hostestlik yaptı, arkadaşlarının teşvikiyle ajansa kayıt oldu. Birçok kez deneme çekimlerine çağrıldı, bir süre çekimlere gitmeyi reddetsede çekimlere katıldı. İlk işi İş Bankası reklamında oynamak oldu. Sonrasında çeşitli reklamlarda rol aldı.

Seda Demir ilk dizi deneyimini Yaprak Dökümü dizisindeki Sedef rolüyle yaptı. Dizi sona erdikten sonra 2011 yılında Yıldız Masalı dizisinde Sude karakterini canlandırdı. Kısa bir süre ekranlara ara verdi 2013 yılında İntikam dizisinde Sude karakteri ile ekranlara geri döndü. Ardından 2014 yılında Beyaz Karanfil dizisinde Elif karakterini canlandırdı. İlk sinema deneyimini 2015 yılında Evlenmeden Olmaz filminde Ayşe karakteriyle yaşadı.