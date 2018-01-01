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Tarım aletlerini çalan hırsızlar yakalandı| Adıyaman haberleri

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çaldıkları zirai tarım aletlerini Gaziantep'e götüren hırsızlar jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Tarım aletlerini çalan hırsızlar yakalandı| Adıyaman haberleri

01 Ocak 2018 13:22

Edinilen bilgiye göre, Besni'ye bağlı Köseceli beldesi Tetirli mahallesinde M.K. isimli çiftçiye ait evin avlusunda bulunan zirai tarım aletleri çalındı. Sabaha karşı 4 sıralarında ekipmanlarının yerinde olmadığını fark eden M.K. olayı jandarma ekiplerine haber verdi. Yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda T.K.(20), S.D.(18) ve E.D. (20) isimli şahıslar Gaziantep yolunda 81 BV 860 plakalı araç içerisinde malzemeler ile birlikte suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar karakola götürülürken, zirai tarım aletleri sahibine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Ahmet Arslantaş

Etiketler: Adıyaman, tarım aletleri

 

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