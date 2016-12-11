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Tarım aracı uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde tarım aracı uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Tarım aracı uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

11 Aralık 2016 00:13

Edinilen bilgiye göre olay, Alaplı ilçesi Küçükkaymaz köyü mevkisinde meydana geldi. Su tesisatı onarımı için Küçükkaymaz köyüne giden işçiler, dönüş yolunda uçuruma yuvarlandı. Tarım aracı, 150 metrelik dere yatağında ağaçlara takılarak durabildi. Kazada pat-pat tabir edilen tarım aracında bulunan 65 yaşındaki Osman Coşkun olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada tarım aracının sürücüsü Recep A. (56), Hüseyin O. (52) ve Mehmet K. (51) yaralandı.

İhbarı alan UMKE, 112 sağlık ekipleri ve Alaplı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de olay yerine hareket etti. UMKE ekibinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Kdz. Ereğli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Osman Coşkun’un cesedi ise otopsi işlemi için hastaneye kaldırıldı.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemi alarak kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Kazayı haber alan yaralıların yakınları Alaplı Devlet Hastanesi önüne akın etti. Bazı vatandaşlar ise olay yerinin yakınlarında bekleyişlerini sürdürdüler.

Etiketler: Alaplı kaza, umke, Zonguldak


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