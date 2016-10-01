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Tarım aracı yoldan çıktı: 6 yaralı

Zonguldak'ta "Pat-Pat" tabir edilen tarım aracı yoldan çıktı. Kazada araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Tarım aracı yoldan çıktı: 6 yaralı

01 Ekim 2016 17:44

Edinilen bilgiye göre, olay, Kozlu ilçesine bağlı Üçköy Balçıklı mevkisinde meydana geldi. 47 yaşındaki Kalip A., idaresindeki "Pat-Pat" tabir edilen tarım aracının, iddialara göre, mucurlu yolda ilerlerken freni boşaldı. Yoldan çıkan tarım aracı uçuruma yuvarlandı. Kazada şoför Kalip A. ile araçta bulunan 48 yaşındaki Nazikar A., 44 yaşındaki Zale A., 58 yaşındaki Ayşe A., 51 yaşındaki Fatma A., 38 yaşındaki Döndü A. yaralandı.
Yaralılar çevredeki vatandaşların yardımı ile araçtan çıkartıldı. Olay yerine gelen 112 ekipleri de yaralılara müdahalede bulundu. Yaralılar, ambulans ve özel araçlarla Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler: Tarım aracı


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