Edinilen bilgiye göre, olay, Kozlu ilçesine bağlı Üçköy Balçıklı mevkisinde meydana geldi. 47 yaşındaki Kalip A., idaresindeki "Pat-Pat" tabir edilen tarım aracının, iddialara göre, mucurlu yolda ilerlerken freni boşaldı. Yoldan çıkan tarım aracı uçuruma yuvarlandı. Kazada şoför Kalip A. ile araçta bulunan 48 yaşındaki Nazikar A., 44 yaşındaki Zale A., 58 yaşındaki Ayşe A., 51 yaşındaki Fatma A., 38 yaşındaki Döndü A. yaralandı.

Yaralılar çevredeki vatandaşların yardımı ile araçtan çıkartıldı. Olay yerine gelen 112 ekipleri de yaralılara müdahalede bulundu. Yaralılar, ambulans ve özel araçlarla Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.