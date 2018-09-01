Tarım Bakanı Pakdemirli açıkladı: "Şarbon paniği yok"

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da yedikleri etten şüphelenip Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran çok sayıda kişi şarbon şüphesi nedeniyle araştırma altına alındı. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 9 kişinin yapılan tetkikler sonucu karantinaya alınmadığı öğrenilirken, Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesinde ise araştırmaların sürdüğü öğrenildi. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, TGRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada: "Şarbon paniği yok" dedi.

BAKANDAN İLK AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TGRT Habar canlı yayınında konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

'Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 9 kişi başvurmuş, 8'i taburcu olmuş, birinde faranjit şüphesi var. Bu faranjit şüphesi olduğu için şarbon ihtimali üzerinede ileri tetkikler devam ediyor.

Hayvanın alındığı işletme Silivri'de özel bir işletme, devlete ait bir işletme değil. İşletmedeki hayvanlar da şahıslara ait. 7 tane hayvanımız var, diğer hayvanlarımız sağlıklı. En önemlisi de hayvanlar yerli. Bu tespitler üzerine aldığımız tedbirler olarak hayvanların satın alındığı işletmenin 10 km etrafındaki 3500 hayvan yarından itibaren tedbir için aşılanacak. Aşı çok hızlı etki gösterdiği için bölgede başka şarbon vakası görmeyi beklemiyoruz."

Bakanlığımız daha önce de olduğu gibi şarbon ve diğer hayvan hastalıkları vakalarında önlemleri ivedi ve hassasiyetle alıyor ve uygulamaya koyuyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla et yemeğe devam etsinler. Biz bakanlık olarak da kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi bir görev adlediyoruz, bu sebeple ben yayınınıza bağlanarak vatandaşlarımıza bilgiyi ilk ağızdan vermek istedim.' diye konuştu.