Tarım Bakanlığı'ndan “ABD'den süt ithali” haberine yalanlama

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bir gazetede yayınlanan “Türkiye, Amerika'dan süt ürünleri ithalatı yapacak” başlıklı haberle alakalı olarak açıklama yapılması gereğinin duyulduğu belirtildi. Açıklamada söz konusu haberin giriş kısmında, Türkiye'nin 3 yıl aradan sonra Amerika'dan süt ürünleri ithal edeceği ifade edilerek bazı değerlendirmelerde bulunulduğu aktarıldı.

Türkiye'nin öteden beridir ABD'den süt ürünleri ithalatı yaptığı ve haberde belirtildiği gibi 2016 yılında ithalatın durmadığının aktarıldığı açıklamada, “İnsan tüketimine yönelik süt ürünleri ithalatına ilişkin TÜİK verilerinden de bu bilgiye ulaşılabilmektedir. 2016 yılına kadar ithal edilen süt ve süt ürünleri için düzenlenen Veteriner Sağlık Sertifikasındaki sağlık garantileri yeterli görülmeyerek, halk ve hayvan sağlığı yönüyle ilave garantiler içeren bir sertifika modeli üzerinde çalışmalar yapılmış ve ithal edilecek süt ürünleri için ilave garantiler sağlanmıştır. Daha önceki sağlık sertifikası, insan tüketimi amaçlı olsun ya da olmasın tüm süt/süt ürünleri ithalatı için tanzim edilmişken yeni düzenlenen sağlık sertifikası; sağlık gereklilikleri sıkılaştırılarak sadece insan tüketimi amacıyla süt ürünleri için oluşturulmuş olup ilave halk ve hayvan sağlığı garantilerinin sağlandığı bir sertifikadan ibarettir. Haberde bahsedildiği gibi ithalatın yeniden başlayacağı ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

Açıklamada, Amerika'dan Türkiye'ye süt ürünleri ithalatının son 3 yıldır devam ettiği, bu ürünlerin ithalatındaki gümrük vergilerinin yüzde 140 ile yüzde 180 oranlarında değiştiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Buna rağmen sanki daha önce ithalat yapılmıyormuş da söz konusu sertifika düzenlemesinden sonra yapılacakmış algısı oluşturulması bahse konu haberin, spot kısmında atıf yapılan ‘Türkiye ile Amerika ilişkilerinin en gergin dönemlerinden birisini yaşarken, karşılıklı ekonomik yaptırımlar uygulanırken bu ülkeden Türkiye'ye süt ürünleri ithalatının önü açıldı' şeklindeki ifadelerin farklı bir maksatla kaleme alındığını göstermektedir.”

Caner Ünver