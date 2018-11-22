Tarım için 200 milyon dolarlık destek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tarıma dayalı sektör ihracatçılarına verilecek ilave kredi desteğine ilişkin açıklamada bulundu. İstihdam ve sanayide stratejik öneme sahip olan tarım sektörünün Türkiye dış ticaretinde önemli bir paya sahip olduğunu ifade eden Pekcan, tarım sektörüne ve ihracata artı değer kazandırılması amacıyla Türk Eximbank'ın tarıma dayalı ürün ihracatının finansmanında daha etkili olmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Bu kapsamda sektörde özellikle mevsimsel alımlar ve alım dönemleri itibarıyla finansmana ihtiyacın yoğun olduğu dönemler için “mevsimsel kredi destek programı” uygulamaya alındığını aktaran Pekcan, "Türk Eximbank, yeni başlattığı mevsimsel kredi destek programı uygulamasıyla 2018 sonuna kadar pamuk, incir, üzüm, zeytin, fındık, kayısı ve diğer tarım ürünleri ihracatı yapan firmalarımıza 200 milyon dolar ilave finansman sağlayacaktır. Bu kapsamda tarım ürünleri ihracatçılarımızın Türk Eximbank'tan kredi taleplerine öncelik verilecek ve önümüzdeki yıllarda mevsimsel kredi destek programı uygulamasına devam edilerek, tarım sektörüne kullandırılan kredilerin toplam krediler içindeki payı artırılacaktır. Ülkemiz ihracatçılarına 12 şube ve 14 irtibat bürosuyla hizmet veren Türk Eximbank, tarım sektöründe faaliyet gösteren ihracatçıların uygun finansman olanaklarından azami bir şekilde faydalanmasına büyük önem vermektedir" dedi.

Pekcan, gerçekleştirilen firma ziyaretleri, toplantı, seminer, eğitim gibi faaliyetleriyle Eximbank'ın desteklerini firmalara etkin şekilde tanıttığını belirtti.