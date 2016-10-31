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Tarım ilacı içen lise öğrencisi kız hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde tarım ilacı içen lise öğrencisi kız hayatını kaybetti.

Tarım ilacı içen lise öğrencisi kız hayatını kaybetti

31 Ekim 2016 08:31

İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Açık Öğretim Lisesi 10. sınıf öğrencisi M.K. (16), girdiği bunalım sonucu evde tarım ilacı içti. Bir süre sonra annesine tarım ilacı içtiğini söyleyen kız fenalaştı. Bunun üzerine ailesi tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne götürülen M.K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kızın hastanede öldüğünü öğrenen yakınları fenalık geçirdi. Acı haberi alan ablası hastanenin kapısında bayıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Ahmet Şükrü Uluçay

Etiketler: Bafra, sxamsun


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