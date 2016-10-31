İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Açık Öğretim Lisesi 10. sınıf öğrencisi M.K. (16), girdiği bunalım sonucu evde tarım ilacı içti. Bir süre sonra annesine tarım ilacı içtiğini söyleyen kız fenalaştı. Bunun üzerine ailesi tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne götürülen M.K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kızın hastanede öldüğünü öğrenen yakınları fenalık geçirdi. Acı haberi alan ablası hastanenin kapısında bayıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ahmet Şükrü Uluçay