Diğer
Kategoriler

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

06 Mayıs 2017 16:10

Kaza, Adana-Aksaray Karayolu Ereğli kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Konya'ya giden ve tarım işçileri taşıdığı öğrenilen Servet K. idaresindeki 63 S 1061 plakalı minibüs lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası minibüste sürücü Servet K. ile birlikte araçta bulunan toplam 13 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulanslarıyla Ereğli ve Niğde'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazadan sonra arkadan gelen başka bir araçtaki tarım işçileri de, kaza yapan minibüste bulunan malzemeleri dışarı çıkardı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Özcan Saraç
 

Etiketler: tarım işçileri


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!