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Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 13 yaralı

Niğde’de patates işçilerini taşıyan minibüsün takla atması sonucu 13 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 13 yaralı

08 Ekim 2016 11:15

 Edinilen bilgiye göre, Kaza Niğde-Nevşehir karayolu Ağcaşar Köyü yakınlarında meydana geldi. Vedat A. yönetimindeki 01 Z 1521 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. 

Kazayı gören vatandaşların 112 aramasıyla olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan tarım işçilerinden Nilüfer E. (59),Orhan E. (29),Eymen m. (16), Hatice D. (64),Derya Ç. (32), Hasan M. (16) 7 Suriyeli işçi ise Niğde ve Derinkuyu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Coşkun Sağlamdin - Yasin Esen

Etiketler: Niğde, tarım işçileri, trafik kazası


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