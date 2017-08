Tarım Kredi’de personele tehdit gibi sözleşme

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği başta olmak üzere bölge birliği, kooperatifler ve iştiraklerde çalışanlara 'ek sözleşme' imzalattırıldığı ortaya çıktı. Ek sözleşme ile İş Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, İnsan Kaynakları Yönetmeliği ve diğer iç mevzuatı gereği çalışanların uyması gereken kurallara ilave olarak ek normlar düzenleniyor.

Personele imzalattırılan ek sözleşmede yer alan bir madde de ise çalışana teslim edilmiş bir bilginin, çalışanın inisiyatifi dışında ifşa olması durumunda bile o çalışan bundan sorumlu tutulacak. İmzaladığı sözleşme hükümlerine aykırı davrandığı için de iş sözleşmesi bildirimsiz ve tazminatsız bir şekilde feshedilebilecek.

Ek sözleşmede yer alan ilgili maddede, “Kurum tarafından çalışana teslim edilmiş her türlü bilginin çalışan tarafından sözleşmeye aykırı olarak ifşa edildiğinin kurum tarafından öğrenilmesi halinde herhangi bir olumsuz sonuç doğmasa bile çalışan sözleşmenin yükümlülüğüne aykırı davranmış kabul edilecektir. Bununla birlikte çalışan, bu bilgi ve belgelerin 3. şahıslara iletilmemesi için her türlü tedbiri almayı taahhüt ettiği gibi, her türlü tedbiri almasına rağmen, bu bilgi ve belgelerin yayılmasına mani olamadığını ve/veya kusuru olmadığını ileri sürerek sorumluluktan kurtulamaz. Kurum, iş bu sözleşmenin akdedilmesinden sonra üçüncü bir kişiye karşı çalışanın iş bu sözleşme kapsamında gizliliğe aykırı davranışlarından dolayı müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulduğu/tutulacağı hallerde veya tek başına sorumlu tutulduğu/tutulacağı hallerde zarara uğradığı veya üçüncü bir kişiye karşı ödeme yaptığı tutar kadar çalışana rücu etme hakkına sahip olacaktır" ifadeleri yer alıyor.

Tarım Kredi Kooperatiflerinde örgütlü bulunan sendikanın bir yetkilisi ise çalışanlara böyle bir ek sözleşmenin imzalattırılmasından haberlerinin olmadığını belirtiyor.

Öte yandan, bu sözleşmenin, Tarım Kredi'nin kuruluşu olan TAREKS Hayvancılık A.Ş tarafından Macaristanlı bir firmaya teminatsız olarak gönderilen 3 milyon Euro haberlerinden sonra imzalattırılması dikkat çekti.