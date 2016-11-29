Antalya Expo Center’da 30 Kasım- 03 Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuar, 50 bin metrekarede 700’den fazla ulusal ve uluslararası katılımcı ile 80 bin ziyaretçi hedefiyle tarım sektörünün nabzını tutacak.

Dünyanın sayılı fuar şirketleri arasında yer alan UBM EMEA (İstanbul) Fuarcılık tarafından düzenlenen ve uluslararası profesyonel katılımcı ve ziyaretçi özelliği ile önemli bir ayrıcalığı elinde bulunduran Growtech Eurasia, böylece mevcut pazarların yanısıra yeni pazarların da kapısını açıyor. Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) tarafından organize edilen Alım Heyeti’nin yanında UBM tarafından gerçekleştirilecek B2B görüşmelerinin yeni ticari anlaşmaların zeminini oluşturması hedefleniyor.

Fuar ayrıca, katılımcı ve ziyaretçilerini online olarak doğru alıcılarla buluşturacak olan Matchmaking Programı (Eşleştirme Programı) düzenliyor. Fuar alanında firmalara toplantı yapacakları mekan sağlanıyor. Ulusal ve uluslararası tarım sektörünün bir arada bulunacağı fuarda hem katılımcılar hem de ziyaretçiler, istediklerini tek bir çatı altında bulma şansına sahip olurken oluşturulan sinerji ile de 500 milyon doların üstünde bir iş hacmi hedefleniyor.

Katılımcı ve ziyaretçilerin Avrupa ve Balkan ülkelerinden Ortadoğu’ya, Kuzey Afrika’dan Türki Cumhuriyetler’e kadar çok geniş bir coğrafyadaki pazarlara ulaşmalarını sağlayan Growtech Eurasia 16'ncı Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı’nda bu yıl 700’den fazla ulusal ve uluslararası katılımcı ile yaklaşık 80 ülkeden 80 bini aşkın ziyaretçinin yer alması bekleniyor. Böylesine geniş bir katılım ve buluşma ile Growtech Eurasia, tarım sektörünün tüm aktörlerini kucaklayarak alternatif yeni ticari işbirliği fırsatları sunarken, tarım sektörüne dair en son ürün ve hizmetleri sergiliyor ve aynı zamanda bir iletişim ve diyalog platformu görevini üstleniyor.

Fuar alanını 10 bin m2 büyüten Growtech Eurasia, yenilikleri ile de sektörün dikkatlerini üzerine çekecek

Growtech Eurasia Tarım Fuarı’nın, nesilden nesile tarım yapan çiftçilerden, seralarda ve binlerce dönüm arazide modern tarım tekniklerini kullanan yeni nesil üreticilere kadar sektörün tüm kesimlerini kucakladığını ifade eden Engin Er, ''Growtech Eurasia olarak tarımsal üretimimizin ekonomimize sağladığı önemli katkıyı daha da büyütmek istiyoruz. Bu nedenle katılımcı ve ziyaretçilerimize yeni ticari işbirliği fırsatları sunmak üzere hizmet çıtamızı yükseltmeye devam ettik. Öncelikle katılımcı ve ziyaretçilerimizden gelen talepleri değerlendirdik ve aylar süren yoğun çabalar sonucunda alan büyüklüğümüzü 40 bin m2’den 50 bin metoekare 2’ye çıkartarak fuar alanımızı tamamen büyüttük ve yeniledik. Ayrıca bu büyüklüğü en verimli şekilde kullanabilmek amacı ile fuar alanımızı 4 farklı ürün ve hizmet grubuna göre konumlandırdık. Böylelikle ziyaretçilerimiz ilgi alanlarına göre, 'Sulama ve Sera Teknolojileri', 'Bitki Besleme ve Koruma', 'Traktör ve Tarım Makineleri' ile 'Tohumculuk' ana ve alt kategorilerindeki firmalara kolaylıkla ulaşabilecekler'' dedi.

Dokuz yıldır verilen ve sektörün saygısını kazanan Growtech Eurasia Tarım İnovasyon Ödülleri’nin konsepti yenilendi. Yarışmaya katılan ürünler Seçici Kurul’un ön değerlendirmesinin ardından sosyal medya üzerinden halk oylamasına sunulacak. Ödül almaya hak kazanan ürün ve hizmetler, bu yıl ilk kez fuar alanında oluşturulacak İnovasyon Alanı’nda sergilenecek. 5 farklı kategoride değerlendirilecek yarışmanın ödülleri 'Sera ve Sulama Teknolojileri', 'Tohum, Fide', 'Bitki Besleme ve Koruma', 'Tarımsal Makine ve Teknolojileri', 'Tarımsal Bilişim' alanlarında verilecek. Özetle, Growtech Eurasia, bu yıl da yeniliklere ve ilklere imza atmaya devam edecek.

Katılımcı profili şöyle: ‘Sera ve Sera Teknolojileri’, ‘Tohum’, ‘Fide’, ’Fidan’, ’Organik Tarım’, ‘Sulama Sitemleri ve Ekipmanları’, ‘Bitki Besleme ve Koruma’, ‘Projelendirme, Danışmanlık Hizmetleri’, ‘Belgelendirme’, ‘Ambalajlama’, ‘Tarımsal Bankacılık ve Finans’, ‘Tarımsal Analiz ve Araştırma Laboratuvarları’, ‘Tarımsal Makine ve Ekipmanları’ ve ‘Tarımsal Makine ve Teknolojileri’.

Ziyaretçi profili şöyle: ‘Çiftçiler, Üreticiler, Bayiler ve Distribütörler’, ‘Sera ve Tarımsal İşletme Sahipleri’, ‘Örtü Altı ve Açık Tarım Projelerini Geliştirecek, Potansiyel Alıcılar’, ‘Sebze ve Meyve Komisyoncuları’, ‘Gıda Üreticileri Satın Alma Müdürleri’, ‘Perakende Gıda Zincir Mağazalar Ürün Satın Alma ve Tedarik Müdürleri’, ‘Tarım Sektörü Kamu Kurum-Kuruluşları, Tarımla İlgili Meslek Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları Yöneticileri - Uzmanları’, ‘Türk Tarım Sektörüne Yatırım Yapmayı Planlayan Yabancılar’, ‘Basın ve Medya Mensupları’, ‘Üniversite Öğretim Görevlileri ve Öğrencileri’.