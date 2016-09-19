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Tarım- ÜFE Ağustos ayında yüzde 0,99 azaldı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), 2016 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99 azaldı.

Tarım- ÜFE Ağustos ayında yüzde 0,99 azaldı

19 Eylül 2016 10:12

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Ağustos ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni (Tarım-ÜFE) açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE, 2016 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,63 azalış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,98 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 5,70 artış gösterdi.

Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 0,86, ormancılık ürünlerinde yüzde 2,45, balıkçılıkta ise yüzde 4,61 azalış olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış canlı hayvan ve hayvansal ürünler ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,28, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,34 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler ana grubunda ise yüzde 1,63 artış olarak gerçekleşti. Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre yüzde 3,09 azaldı. Alt tarım gruplarından; yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler yüzde 11,08 azalış, diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 14,95, tropikal ve subtropikal meyveler ise yüzde 9,12 artış gösterdi.
 


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