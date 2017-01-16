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Tarım-ÜFE Aralık'ta arttı

Tarım-ÜFE Aralık ayında yüzde 3,51 arttı.

Tarım-ÜFE Aralıkta arttı

16 Ocak 2017 10:10

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Aralık ayı 'Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre; tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), 2016 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,33, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,33 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 2,89 artış gösterdi.

Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 3,37, balıkçılıkta yüzde 13,90 artış, ormancılık ürünlerinde ise yüzde 1,34 azalış olarak gerçekleşti.
Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 7,46, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,17 artış, çok yıllık bitkisel ürünler de ise yüzde 5,68 azalış gerçekleşti.
Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre yüzde 16,01 arttı. Alt tarım gruplarından; canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 30,29, çeltik yüzde 5,77, yağlı meyveler yüzde 2,50 artış gösterirken, turunçgiller yüzde 5,39, diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 1,75 azalış gösterdi.
 

Etiketler: Tarım-ÜFE Aralık


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