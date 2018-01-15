Tarım-ÜFE Aralık'ta arttı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Aralık ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre; tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,30 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 13,07 artış gösterdi. Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1,17 ve balıkçılıkta yüzde 21,60 artış, ormancılık ürünlerinde ise yüzde 8,62 azalış gerçekleşti.

Aylık en fazla artış tek yıllık bitkisel ürünler ana grubunda gerçekleşti

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,96, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,98 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde ise yüzde 0,32 azalış olarak gerçekleşti.

Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre yüzde 3,68 arttı

Alt tarım gruplarından; tropikal ve sub-tropikal meyveler yüzde 3,24, çeltik yüzde 2,69, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 2,25 ve yağlı meyveler yüzde 1,10 artış gösterirken, turunçgiller yüzde 1,60 azalış gösterdi.