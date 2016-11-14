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Tarım-ÜFE Ekim'de azaldı

Tarım-ÜFE Ekim ayında \%0,63 azaldı.

Tarım-ÜFE Ekimde azaldı

14 Kasım 2016 10:08

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Ekim ayı 'Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre; tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım - ÜFE), 2016 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %0,63, bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,26 azalış, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,86 ve on iki aylık ortalamalara göre ise %4,85 artış gösterdi. Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde %0,64, ormancılık ürünlerinde %0,36 ve balıkçılıkta %0,69 azalış olarak gerçekleşti.
Bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde %2,18, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %0,07 artış, çok yıllık bitkisel ürünler ana grubunda ise %7,05 azalış gerçekleşti.
Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre %4,71 arttı. Alt tarım gruplarından; lifli bitkiler %7,11 ve diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler %1,47 artış, turunçgiller %35,06, tropikal ve subtropikal meyveler %13,45 ve çeltik ise %4,91 azalış gösterdi


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