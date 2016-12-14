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Tarım-ÜFE Kasım'da azaldı

Tarım-ÜFE Kasım ayında yüzde 1,85 azaldı

Tarım-ÜFE Kasımda azaldı

14 Aralık 2016 10:11

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Kasım ayı 'Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre; Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,82 azalış, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 3,87 artış gösterdi.
Bir önceki aya göre değişim; ormancılık ürünlerinde yüzde 3,37 ve balıkçılıkta yüzde 20,54 artış, tarım ve avcılık ürünlerinde ise yüzde 2,44 azalış olarak gerçekleşti.
Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 8,84 ve tek yıllık bitkisel ürünler de yüzde 1,79 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise yüzde 0,94 artış gerçekleşti.
Alt tarım gruplarından lifli bitkiler bir önceki aya göre yüzde 4,08 arttı. Alt tarım gruplarından; canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 2,38, yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler yüzde 2,01 artış, turunçgiller yüzde 10,97, tropikal ve subtropikal meyveler yüzde 10,29, sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular yüzde 5,63 azalış gösterdi.
 


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