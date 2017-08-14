Tarım-ÜFE Temmuz ayında yüzde 2,28 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Temmuz ayı ‘Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi’ verisini açıkladı. Buna göre, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), 2017 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,28 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,13 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 8,14 artış gösterdi. Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 2,36, ormancılık ürünlerinde yüzde 1,08 ve balıkçılıkta yüzde 0,68 azalış olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla azalış çok yıllık bitkisel ürünler ana grubunda gerçekleşti

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,94 artış, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,07 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 10,24 azalış olarak gerçekleşti.

Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre yüzde 0,30 azaldı.

Alt tarım gruplarından; diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler yüzde 2,46, canlı sığırlar, bunlardan elde edilen işlenmemiş süt yüzde 1,03, tahıllar yüzde 0,13 artış gösterirken, yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler yüzde 10,31, çeltik yüzde 0,47 ve yağlı meyveler yüzde 0,31 azalış gösterdi.

