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'Tarım ve İnsan' fotoğraf sergisi

Kahramanmaraş'ta, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen “Tarım ve İnsan” konulu fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflar, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Tarım ve İnsan fotoğraf sergisi

07 Temmuz 2017 10:50

Tarım ve toprağın önemi ile ilgili duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla her yıl düzenlenen ulusal yarışmada dereceye giren eserlerden oluşan serginin açılışı, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç tarafından gerçekleştirildi. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği “Tarım ve İnsan” konulu serginin açılışına, Kahramanmaraş Piazza AVM Müdürü Ufuk Cezmi Bilge ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yetkililer katıldı.
Tarım, hayvancılık, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, tarım ürünlerinin işlenmesi, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair fotoğraflarla ülkemiz tarım kültürünün en iyi şekilde yansıtıldığı “Tarım ve İnsan” sergisi, 9 Temmuz Pazar akşamına kadar Kahramanmaraş Piazza’da gezilebilecek. 


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