Tarım ve Orman Bakanlığı: 'Bir büyükbaş hayvanda kuduz hastalığı tespit edilmişti'

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Sarılar Mahallesi'nde bir büyükbaş hayvanda kuduz hastalığı tespit edilmesine ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlık, hastalığın meraya dayalı hayvancılık yapmakta olan ve 5 büyükbaş hayvanı bulunan bir vatandaşın işletmesinde çıktığını aktararak, hastalıklı hayvanın itlaf edildiği bilgisini verdi. Açıklamada, "İşletme dezenfekte edilmiştir. Bu kapsamda söz konusu hastalığın yaban hayatı kaynaklı ısırma sonucu ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Hastalık mihrakında derhal aşılama ve karantina işlemleri yapılmıştır. Yine söz konusu kırsal alanın etrafında bulunan Hacıbozlar, Kırtık, Yalancılar, Kuzgun mahallelerinde de aşılama çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca söz konusu yerleşim yerlerinde sadece büyükbaş hayvanlar değil, kedi ve köpekler de aşılanmıştır. Netice itibariyle konuya ivedilikle müdahale eden Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, gerekli bütün tedbirleri alarak hassasiyetle çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.

Yağmur Yıldız

