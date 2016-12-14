Diğer
Kategoriler

Tarımda fiyatlar dondu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımda yıllık üretici enflasyonunun yıllık bazda sıfırın altına indiğini belirterek, “Genel tüketici enflasyonunun yüzde 7 olduğu bir ortamda tarımda üretici enflasyonu sıfırın altına indi” dedi.

Tarımda fiyatlar dondu

14 Aralık 2016 11:28

Bayraktar, yaptığı açıklamada Kasım ayı itibarıyla genel tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) aylıkta yüzde 0,52, yıllıkta yüzde 7 arttığını, Kasım’da aylık bazda yüzde 0,58 azalan gıda ve alkolsüz içeceklerdeki fiyatların yıllıkta yüzde 5,20’den yüzde 3,55’e indiğini hatırlattı. Buna göre Kasım ayında hem tarımda üretici hem de tüketici enflasyonunun genel tüketici enflasyonunun altında gerçekleştiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:
“Tarımda üretici fiyatları, tarla üretiminin en üst noktalara ulaştığı yaz aylarının yaşandığı bir döneme girildiğinden dolayı düşmüştü. Eylül ayıyla birlikte yüzde 1,01’lik bir artış yaşanmıştı. Ekim ayında yüzde 0,63’lük bir gerileme görülmüştü. Aylık bazdaki gerileme yıllığa da yansımış ve tarım üretici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 3’ün altına inmişti. Ekim ayı itibarıyla yıllık enflasyon da yüzde 4,39’dan yüzde 2,86’ya düşmüştü. Geçen ay da tarımda üretici fiyatlarının yüzde 1,85 azalması nedeniyle Kasım itibarıyla yıllık enflasyon sıfırın altına, yüzde eksi 0,82’ye geriledi. Böylece 2015 yılı Kasım ayında yıllık bazda yüzde 11,09 olan tarımda üretici fiyat artışı, bu yıl yüzde eksi 0,82’ye indi. Kasım ayları itibarıyla yıllık enflasyon son bir yılda 11,91 puan azaldı. Buna göre tarımda üretici enflasyonu, genel tüketici enflasyonunun yıllıkta 7,82 puan, gıda ve alkolsüz içeceklerde ise 4,37 puan altında kaldı. Tarımda üretici fiyatındaki artış ile gıda ve alkolsüz içeceklerdeki artış arasındaki farkın 2,34 puandan 4,37 puana çıkması üretici market fiyatları arasındaki makasın Ekim ayına göre Kasım’da daha fazla açıldığını göstermektedir. Çiftçi artık enflasyonun mağdurudur. Ürettiği ürünü bir yıl önceki fiyatın altında satmak zorunda kalmaktadır. Buna rağmen tüketici de makul fiyatlarla ürün alamamaktadır.”
 

Etiketler: Türkiye Ziraat Odaları Birliği


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 7°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç