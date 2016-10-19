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Tarımda gübre masaya yatırıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, gübre sektörü temsilcileri ve akademisyenlerle bir araya geldi. Toplantıda tarımda organik ve kimyasal gübre kullanımı konusunu değerlendirildi.

Tarımda gübre masaya yatırıldı

19 Ekim 2016 15:46

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Toplantı Salonunda gerçekleştirilen görüşmede Bakan Çelik, katılımcılarla organik gübre konusunda potansiyel, imkanlar ile tarımda organik gübre ve kimyasal gübre kullanımının etkileri konularında fikir alışverişinde bulundu.

Bakanlık bürokratlarının da katıldığı toplantıda konuşan Çelik, Bakanlık olarak tarımda organik gübre kullanımı ile ilgili bir çalışma yürüttüklerini, bu konunun detaylarını taraflarla istişarelerde bulunarak netleştirmeye çalıştıklarını belirtti. Bakan Çelik, "Bugün burada sizlerle tarımda kullanılan organik ve kimyasal gübreyi konuşalım istedik. Amacımız hem çiftçimizin maliyetlerini düşürmek hem de ekilen ürünlerimizin daha kaliteli olmasını sağlamaktır. Sizlerin görüşleri bizler için çok değerlidir. Burada rahatça görüşlerinizi dile getirmenizi istiyorum. Sizlerin görüş ve önerilerinizle organik ve kimyasal gübre kullanımında önemli yol kat edeceğimizi düşünüyorum" dedi.

Etiketler: Tarımda gübre


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