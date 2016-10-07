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Tarımın geleceğini masaya yatırdılar

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Girişimciler Derneğinin öncülüğünde düzenlenen ve STK’ların yoğun katılım gösterdiği toplantıda ilçedeki tarımın geleceği masaya yatırıldı.

Tarımın geleceğini masaya yatırdılar

07 Ekim 2016 14:10

MAGİDER’in Alaşehir kolu olan Alaşehir Girişimciler Derneği tarafından düzenlenen toplantıya, CHP İlçe Başkanı Ahmet Akgündüz, Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, siyasi parti temsilcileri, Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Alaşehir Ticaret Borsası ile Alaşehir'de yaş üzüm ihracatı alanında faaliyet gösteren Uçak Kardeşler ile kuru üzüm alanında faaliyet gösteren Uzunoğlu İşletmesi yöneticileri ve Ekol.Net sahibi Mete Üründü katıldı.

Alaşehir Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu adına konuşan Başkan Yılmaz Caşka, “Kamu kurum ve kuruluşları ile halk arasında köprü olmayı kendimize görev edindik. Ne kadar farklı görüşlere sahip olursak olalım tarım açısından böyle zor bir yılda; tarımın gelişimi ve çiftçinin bekası için bir araya gelmemiz; Alaşehir olarak bizim gücümüzün simgesi olacaktır.” dedi.

Dernek üyeleri ile katılım sağlayan CHP İlçe Başkanı Ahmet Akgündüz, Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, Milliyetçi Hareket Partisi adına Alaşehir Belediyesi Meclis Üyesi Bilgehan Noyan, Ticaret ve Sanayi Odası adına Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Doğrusöz, Uçak Kardeşler Firması adına Ali Uçak, Uzunoğlu Kuru Üzüm İşletmesi adına Ahmet Uzunoğlu ve Ticaret Borsası adına Ziraat Mühendisi Süleyman Yüksel de tarım ve üzüm üreticilerinin yaşadıkları sıkıntılar hakkında görüş ve çözüm önerilerini sundu.
Oldukça verimli geçen toplantıda belirlenen sorunlar ve çözüm yolları 10 madde halinde şöyle açıklandı:
“1-Tarım faaliyetlerinin ve bölgemiz özelinde üzüm üretiminin; topraklarımızda devam edebilmesi için jeotermal enerji üretimi denetlenmeli ve buradan doğacak zararların önüne geçilmelidir. 2- Kuraklığın önüne geçilmesi için hazırlanmış olan Avşar 2 adlı proje ivedilikle hayata geçirilmelidir. 3- Yurtiçinde üzüm tüketimi teşvik edilmeli, bu doğrultuda reklam ve tanıtım filmleri hazırlanmalı, üzümün faydalarının anlatılacağı bir kamu spotu talebinde bulunulmalıdır. 4- Devlet kurumları, Türk Silahlı Kuvvetleri, fabrikalar kısacası ortak yemek çıkan tüm kuruluşlar üzüm tüketimine yönlendirilmeli; buralarda çıkan yemeklerde üzüm kullanımı konusunda teşvik ve zorunluluklar getirilmedir. 5- ihracatta Rusya’ya bağlılığın önlenmesi adına başka pazarlara da yönelebilmek adına kaliteli ürün yetiştirilmesi için çiftçi bilgilendirilmeli gereken yönlendirmeler yapılmalıdır. 6- Lisanslı Depoculuk için gerekli başvurular yapılmalıdır. 7- Üzüm tanıtım grubunun faydaları ve zarureti konusunda çiftçimize bilgi verilmeli; akabinde üzüm tanıtım grubu oluşturulması konusunda çalışmalara gecikmeye mahal verilmeksizin başlanmalıdır.

8- Bölgemizde seracılığın gelişmesi adına çiftçimize örnek olacak bir sera yapılması için Manisa Büyükşehir Belediyesinden talepte bulunulmalıdır. 9- Uzun yıllardır kullanılan mevcut hal binamızın Avrupa standartlarında anayol üzerinde sevkiyat yapan araçların rahat girip çıkabileceği bir bölgede Manisa Büyükşehir Belediyesinin yeniden inşa edilmesi talebinde bulunulmalı görüşmeler yapılmalıdır. 10- 50 bin ailenin geçimini sağladığı, ekonominin büyük bölümünün doğrudan toprağa bağlı olduğu Gediz ovasında, tarım faaliyetleri ve çiftçinin sorunlarına, öncelikle bölgemiz Manisa, Denizli, İzmir milletvekilleri sonrasında tüm millet temsilcileri sahip çıkmalıdır.”

Caşka yaptığı açıklamada, “Toplantı sonunda sorunlar ve çözümler başlıklar altında toplanmış ve yapılması gerekenler için Alaşehir Girişimciler Derneği olarak elimizi taşın altına koymak adına; sabır kararlılık ve azimle yola çıkılmıştır. Sonuç olarak sorunlar ortak olup, çözüm birliktelikten geçmektedir. Gün birlik günüdür. Gün beraberlik günüdür. Gün ekmeğimize sahip çıkma günüdür.” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: manisa, tarım


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