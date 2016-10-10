2016 yılında ülke genelinde tarım sigortası yaptıran üreticilerden 550 milyon TL prim toplandı. Çeşitli doğal afetlerden ve risklerden ötürü bitkisel ürünleri ve hayvanları zarar gören üreticilere 850 milyon TL civarında hasar ödemesi yapılacak. Üreticilere şimdiye kadar 320 milyon TL ödendi. İlerleyen günlerde 530 milyon TL daha hasar ödemesi yapılacak.

Açıklamada, yılın ilk 9 ayının sonuçları değerlendirildiğinde, ülke genelinde tüm tarım sigortası branşlarında 1.4 milyon adede yakın poliçenin düzenlendiği, 19 milyar TL’nin üzerinde tarımsal varlığın, 20 milyon dekar alanın ve geçen yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 50’ye varan oranda artış ile 1.2 milyon adet büyükbaş-küçükbaş hayvanın sigortalandığı bildirildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Yıl boyunca üreticilerimizden tüm tarım sigortası branşlarında 320 bin adede yakın hasar ihbarı alınmıştır. Hasar ihbar nedenleri, bitkisel ürün sigortalarında don, dolu ve fırtına, hayvan hayat sigortalarında zorunlu kesim ve ölüm olarak öne çıkmıştır. En yaygın ürün hasarı olan iller sırasıyla Giresun, Manisa, Malatya, Ordu, Isparta ve Mersin, en fazla hasar ödemesi yapılacak ürünler, fındık, üzüm, kayısı, buğday ve elma olarak başı çekmiştir.

Ülkemizde tarımsal faaliyetlerin kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmesi için tek adres, 10 yılı aşkın bir süredir TARSİM’dir. Bu nedenle üreticilerin yaklaşan yeni üretim dönemi öncesinde öncelikle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının sistemlerine kayıt yaptırmaları ya da kayıtlarını güncellemeleri sonrasında bitkisel ürünlerde son poliçe kabul tarihlerini yakından takip ederek, tarım sigortalarını yaptırmaları büyük önem taşımaktadır”

Mehmet Barlas