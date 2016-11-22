TARİŞ 118 Nolu Manisa Pamuk Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Cemal İnceler, pamuk üretimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Uluslar Arası Pamuk İstişare Komitesi verilerini açıklayan Başkan İnceler, "Uluslar Arası Pamuk İstişare Komitesi 2015 raporlarına göre Türkiye dünya sıralamasında ekim alanı yönünden 9., lif verimi yönünden 2., üretim miktarı yönünden 7., tüketim miktarı yönünden 4., pamuk ithalatı yönünden ise 5. sıradadır" dedi.

Ekim alanı yönünden Türkiye’nin sıralamalarda geride kalmasına rağmen ithalatta ve tüketimde ön sıralarda yer aldığına dikkat çeken Başkan İnceler, "Ekim alanı yönünden arka sıralarda olmamıza rağmen tüketimde ve ithalatta ön sıralardayız. Bu durum pamuk üretiminin teşvik edilmesini gerektirmektedir. Ekim alanlarının 800 bin hektardan 420 bin hektarlara düşmüştür. 1995 yılından 2015 yılına kadar ülkemiz toplamında yüzde 42, Ege Bölgesi’nde yüzde 63 ekim azalmıştır. Manisa ilimizde bu azalış yüzde 90’lara ulaşmıştır. Ülkemizde 2015 yılında üretimin tüketimi karşılama oranı yüzde 49,2 seviyelerine düşmüştür. Bu veriler pamuk üretiminin mutlaka teşvik edilmesi anlamına gelmektedir" diye konuştu.

"Mısır üretimi toprak verimliliğini düşürdü"

Manisa bölgesinde pamuk üretiminden vazgeçilmesiyle birlikte mısır üretiminin arttığını ancak bunun da topraktaki verimliliği düşürdüğünü sözlerine ekleyen İnceler, "Bölgemizde pamuk üretiminden vazgeçilmesi sonucu yoğun olarak mısır üretimi yapılmıştır. Mısır fiyatları her yıl düştüğü için üretici de para kazanamamıştır. Sürekli mısır ekilmesi nedeniyle toprak verimliliği giderek düşmüştür. Çoraklaşmalar başlamıştır. Bu olumsuz tablonun düzeltilebilmesi için bölgemizde mutlaka pamuk üretiminin teşvik edilmesi şarttır. Yeni açıklanan Milli Tarım Projesi içinde bölgemiz pamuk havzası olarak gösterilmiştir. Bu iyi bir gelişmedir. Bölgemizde üretilen pamuğun lif kalitesi ve verimi dünyada ön sıralardadır. Bu avantajı kullanmamız gerekmektedir. Mevcut fiyatlar ve prim destekleri yeterli olmadığından üretim yapılamamaktadır. Bir an önce yeni teşvik ve primler arttırılarak açıklanmalı. 2016 ve 2017 yılında pamuk üretiminin artışı sağlanmalıdır" dedi.

"Destek primi 1 TL olmalı"

Pamukta destek primlerinin en az 1 TL olması gerektiğini belirten İnceler, "2023 hedeflerinin ön görüldüğü bugünlerde açıklanacak pamuk primi en az 1 Türk Lirası olmalıdır. Primler en geç Nisan ayında ödenmelidir. Primler enflasyon oranı doğrultusunda arttırılmalıdır. Piyasada regülatör görevi gören kooperatifler desteklenmeli ve etkili hale getirilmelidir. Pamuk üretiminin artması neticesinde ülkemizde döviz çıkışı olmayacak, üretimde ürün çeşitliliği dengelenecek ve çiftçimiz ürettiği üründen para kazanacaktır. Ayrıca dünyanın en verimli ovaları içinde yer alan Manisa havzası çoraklaşmayacaktır" diye konuştu.

Manisa bölgesinde pamuk üretiminin artmasıyla birlikte kooperatif olarak makineleşmeye destek sağlayacaklarını dile getiren İnceler, "Şu an Söke’de pamuk ekimi olduğu için 600 civarında makinalı vardır. Manisa’da pamuk ekimi artarsa makine de artar. Fabrikaların elinde mevcut makineler var ama atıl duruyor. Kooperatif olarak da, yeter ki ekilsin onu da sağlayabiliriz" dedi.